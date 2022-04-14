VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'ya yaptırım uygulanacak mı?
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi
Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 121'e çıktı
Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü
Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü
Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor
Brooklyn'deki metro saldırısı: Şüpheli gözaltında
Estetiğe karşı
Bayram anlaşması
Çok tembelim
Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım
4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala
Düğün öncesi albüm
Paris'te kutlama
Kendini tiyatroya verdi
'Baba' şarkılar
Necati, Nurgül'e çok iyi geldi!
Bakan Soylu'dan büyükelçilere: İkiyüzlülük yapmayın!
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
AB ile diplomatik kriz! Türkiye nota verdi
Özcan Yeniçeri'den İP itirafı: Kurucularından olduğum için pişmanım
Şiddetli yağış geliyor
14 Nisan 2022 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 11:31:00

Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Çinli şirketlerin ürettiği Kovid-19 aşılarının ihracatı yılın ilk çeyreğinde belirgin şekilde geriledi.

Piyasa araştırma şirketi Airfinity'nin derlediği verilere göre, Çinli Sinopharm, Sinovac ve CanSino firmalarının ürettiği aşılardan, satış ve hibe yoluyla ihraç edilenlerin sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde, 2021'in son çeyreğine kıyasla yüzde 83,8 azaldı.

Geçen yıl ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 614,2 milyon doz aşı ihraç edilirken bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında 99 milyon doz aşı yurt dışına gönderildi.

Aşı ihracatı, Kasım 2021'de 235,4 milyon doz ile tepe noktasına ulaşırken Mart 2022'de 11,5 milyon doza kadar düştü.

Çinli şirketler bu dönemde en büyük aşı ihracatçısı konumlarını kaybederken ABD'li Pfizer ve Moderna ile İngiltere-İsveç ortaklığı AstraZenaca'nın ürettiği aşılar Çin menşeili aşıları geride bıraktı.

UNICEF verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde düşük ve orta gelirli ülkelere 223,3 milyon doz aşı gönderen Pfizer, en büyük tedarikçi konumunda bulunuyor.

Etiketler : şirketi Airfinity UNICEF ABD'li Pfizer ve Moderna
Yaz öncesi detoks kampında

Yaz öncesi detoks kampında
Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı

Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı
1 liralık davayı kaybetti

1 liralık davayı kaybetti
Bateri şov

Bateri şov
Boşanmıyoruz pozu

Boşanmıyoruz pozu
Asmalı Konak tatili

Asmalı Konak tatili
Müzikalde olmak isterim

Müzikalde olmak isterim
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Cem'in 17 yıl önceki hali

Cem'in 17 yıl önceki hali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER