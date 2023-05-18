VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Türkiye seçimleri yorumu!
AK Partili Ay'dan CHP'li Karalar'a hizmet rüşveti tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki... "Politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz"
AK Partili İnan'dan gençlere çağrı: Gelin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birleşelim
"Erdoğan'ı kimse yenemez"
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!
18 Mayıs 2023 Perşembe 07:21:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 07:21:00

Ciltteki renk değişimi tehlike sinyali

ABONE OL

Güneş, deride renk değişikliklerine neden olabiliyor. Normal deri renginde meydana gelen değişiklik, açık ve koyu renk farklılıkları hastaları endişelendirirken, güneşe bağlı renk değişiklikleri arasında 'melazma' uzun süreli takip ve tedavi periyodu gerektiriyor.

Güneş, deride renk değişikliklerine neden olabiliyor. Normal deri renginde meydana gelen değişiklik, açık ve koyu renk farklılıkları hastaları endişelendirirken, güneşe bağlı renk değişiklikleri arasında 'melazma' uzun süreli takip ve tedavi periyodu gerektiriyor.

Melazmanın genellikle 30-55 yaş arasında, ten rengi koyu olanlarda ve sıklıkla kadınlarda görüldüğünü belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gülşah Koçak Kurt, "Güneş ışınlarına maruziyet, ailesel yatkınlık, gebelik ve doğum kontrol hapı kullanımı gibi östrojen düzeyinin arttığı durumlar, kolonya ve parfüm gibi kozmetik ürünler melazmaya neden olabilir" ifadelerine yer verdi. Melazmanın genellikle yüzde alın, yanak, burun, üst dudak ve çenede görüldüğünü; açık-koyu kahve veya gri renkte renk değişikliğine neden olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kurt, "Tanısı genellikle deri muayenesi ve wood lambası incelemesi ile konulmaktadır. Tedavi edilmeyen lezyonlar kendiliğinden genellikle iyileşmeyip, zamanla daha koyu renk alacağı için hastalar mutlaka dermatoloji uzmanına başvurmalıdır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Ciltteki renk değişimi deride renk değişiklikleri melazmaya
Aynalar zaman makinesi gibi

Aynalar zaman makinesi gibi
Sevgiliden VIP servis

Sevgiliden VIP servis
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
‘Şebeke' için siyah saç

‘Şebeke' için siyah saç
Sahneye Togg ile çıktı

Sahneye Togg ile çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX