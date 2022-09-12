Fizyoterapist Gülnihal Ertürk, hayatı olumsuz etkileyen fil hastalığında (lenfödem) belirtiler görülür görülmez tedaviye başlanması gerektiğini belirterek, "Bu durum daha ciddi problemlerin ortaya çıkmasını da engeller" dedi. Ertürk, fil hastalığında dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıraladı: "Cilt ve tırnaklarınızı her gün kontrol edin. Temizlikte eldiven kullanın aşındırıcı kimyasal ürünlerden kaçının. Sıkı çamaşır, sıkı giysi, sıkı takı kullanmayın. Aşırı soğuk ve sıcağa maruz kalmayın. Yüksek faktörlü güneş kremi ve böcek kovucu kullanın. Rahat destekleyici ayakkabılar giyin. Eğer denize giriyorsanız deniz ayakkabısı kullanmayı ihmal etmeyin. Lenfödemli bölgeden kan alma enjeksiyon, aşı, tansiyon takibi yaptırmayın ve lenfödemli bölgede kızarıklık veya ateş olursa hemen hekime başvurmayı unutmayın."

