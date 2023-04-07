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07 Nisan 2023 Cuma 06:58:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 06:58:00

Çilek ile peynir ağız kokusunu önler

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Ramazan ayında beslenme düzeni değiştiği ve uzun süre aç kalındığı için ağız ve diş bakımına özenli olunması önem taşıyor.

Ramazan ayında beslenme düzeni değiştiği ve uzun süre aç kalındığı için ağız ve diş bakımına özenli olunması önem taşıyor. Ramazanda yaşanan uzun süreli açlık ve susuzluğun ağız kokusunu tetiklediğine dikkat çeken Diş Hekimi Derya Sağıroğlu, diş çürümelerinin önüne geçmek için, günde iki kez fırçalama rutininin ramazanda aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu dönem taze sebze ve meyve tüketilmesini öneren Sağıroğlu; çilek ile peynir, yoğurt gibi süt ürünlerini ramazan ayında dişlere sağlık katacak besinler olarak gösterdi. Diş Hekimi Derya Sağıroğlu, "Çay, kahve, çikolata gibi yiyecek ve içecekler diüretik (idrar söktürücü) özelliğe sahip olduğu için vücudun susuz kalmasına sebep olur. Gün içinde susuzluk yaşamamak için iftar ve sahurda bu besinlerin kontrollü tüketilmesi önemli. Öte yandan tuzlu, baharatlı ve kızartılmış gıdalar da susuzluğu artıran besinler olduğu için bu besinler de fazla tercih edilmemeli. Bunlar yerine iftar ve sahurda bolca su, taze meyve, sebze ve süt ürünleri tüketmek daha doğru bir tercih olur. Yemekleri yavaş ve çiğneyerek yemek de sindirime yardımcı olacaktır" diye konuştu. Ramazan ayında diş tedavisi ve diş bakımına yönelik önerilerde bulunan Sağıroğlu, "İftar ve sahurda çay kahve tüketiminin artması, rutin bakım aksatıldığında dişte lekelenmelere de sebep olabilir. Ayrıca evde, macunsuz bir şekilde mekanik olarak dişleri temizleyerek plak oluşumunun önüne geçilebilir. Sahur ve iftar sonrası diş bakımı kesinlikle ihmal edilmemeli" dedi.

Etiketler : Çilek Diş Hekimi Derya Sağıroğlu Çay kahve çikolata peynir

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