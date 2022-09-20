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20 Eylül 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 08:00:00

Çilek dişleri beyazlatmaz aşındırır

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Uzmanlar "Sosyal medyada satılan doğal diş beyazlatma ürünlerinden uzak durun. Bilinçsiz diş beyazlatma dişlerde geri dönüşümsüz hasara yol açıyor" uyarısında bulundu.

Uzmanlar "Sosyal medyada satılan doğal diş beyazlatma ürünlerinden uzak durun. Bilinçsiz diş beyazlatma dişlerde geri dönüşümsüz hasara yol açıyor" uyarısında bulundu. Diş Hekimi Sevgi Alagöz, "Doğal ya da doğal olmayan yollarla yapılan bilinçsiz beyazlatmalar dişlerde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabilir. Yeme-içme alışkanlıkları, düzenli ve tam bir ağız bakımının yapılıp yapılmaması, dişlerin beyaz kalmasını etkileyen faktörlerdir. Boyalı gıdaların kullanımı dişlerin rengi doğallığını kaybettirir. Sıklıkla tüketilen çay, sigara, kırmızı şaraplar bunlara örnek. Çilek de sözde beyazlatıcı madde olarak sosyal medyada beğeni alıyor. 'Çileğin dişleri beyazlattığı' iddiası meyvenin asitliği nedeniyle lekeleri temizleyeceği yönündedir ki bu doğrudur. Ancak asit bunu dişlerinizi koruyan mineyi aşındırarak yapacağı için kötü bir yöntem olarak kabul edilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çilek dişleri beyazlatmaz aşındırır doğal diş beyazlatma Diş Hekimi Sevgi Alagöz
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