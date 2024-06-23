Evde cilt muayenesi nasıl yapılır?

Cilt kanseri; erkeklerde en sık görülen 5'inci, kadınlarda ise 7'nci kanser türü. Toplumda cilt kanseri görülme sıklığı ise yüzde 2. Cilt kanserine bağlı ölümlerin yüzde 75'ine melanom, yani ciltteki kötü huylu tümörler neden oluyor. Medicana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şillan Naycı, "Cilt kanseri, dünyada en yaygın görülen kanserler arasında yer alıyor. Özellikle cilt kanserleri arasında melanom, en tehlikeli türdür. Diğer organlara yayılım gösteren melanom, tüm cilt kanseri ölümlerinin çoğunluğunu oluşturur" dedi.

İYİLEŞMEYEN YARALARA DİKKAT

Cilt kanserinin en önemli belirtilerinin, deride yeni bir leke veya lekenin büyüklüğü, şekli veya rengindeki değişiklik gibi bulgular olduğunu söyleyen Naycı, "Ciltteki olağandışı ve iyileşmeyen yaralar, şişlikler, mevcut benlerin yüzeyinde değişiklik, kaşıntı, hassasiyet de cilt kanseri belirtileri arasındadır. Özellikle benler her zaman takip edilmeli. Benlerdeki kanama ve tümsekleşmeler de bir belirti olabilir. Bu tür durumlarda zaman kaybetmeden dermatoloji uzmanına görünülmelidir" dedi. Cilt kanseri tedavilerinde kanserli dokunun çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Naycı, "Ancak tedavi türleri kanserli bölgenin boyutuna, türüne, derinliğine ve konumuna bağlı olarak değişecektir. Cilt kanserinde tek tip bir tedaviden ziyade kişiye özel tedavi şekilleri sunulur" dedi.

EVDE CİLT MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

"Kendi kendine cilt muayenesi, iyi aydınlatılmış bir odada tüm vücudun gözlemlenebileceği bir boy aynasının karşısında yapılmalıdır. Sırt, avuç içi, ayak tabanı, kafa derisi, gözler, genital bölge ve tırnaklar gibi vücudun tüm bölgeleri kontrol edilmelidir.

RENKLİ GÖZLÜ, AÇIK TENLİLER HASSAS OLMALI

"Vücutta beni olan kişilerde, olmayanlara göre melanom riskinin daha fazla olduğu bilinmektedir. Beyaz tenli, mavi ya da yeşil renk gözlü, çilli kişilerde de cilt kanserlerinin daha sık görüldüğü düşünülür. Bunun yanında melanom daha fazla 15-29 yaş arası gençlerde gözükmekle birlikte ileri yaşlarda da olabilir. Bir veya birden fazla birinci derece akrabasında (anne-baba, kardeş veya çocuğu) melanom cilt kanseri görülen kişilerde risk daha yüksektir. Melanom olan kişilerin yaklaşık yüzde 10'unda ailesinde aynı hastalık görülür."