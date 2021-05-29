Çikolata kisti kansere yol açabilir

Daha çok üreme çağındaki kadınlarda görülen, genellikle belirti vermeyen ve toplumda genellikle "çikolata kisti" olarak bilinen "endometrioma" hastalığının bazı kanserlerle ilişkisi olabilir. Tüm kadınların rutin muayene ve tetkiklerini aksatmamalarının hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dede, "Çikolata kisti uygun şekilde ele alınıp tedavi edilmediğinde hastanın yaşam kalitesini ve sağlığını önemli ölçüde tehlikeye atabiliyor. Bu nedenle tanı ve tedavi süreçlerinde hastaların başta kısırlık olmak üzere, bu durumdan kaynaklanabilecek olası riskler hakkında bilgilendirilmeleri önemli" açıklamasında bulundu.

