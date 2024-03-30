VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Chat GPT doktorların önüne geçti! 10 kat fark...
Mescid-i Aksa'da 150 bin kişilik teravih! İsrail'in engellemeleri fayda etmedi
Hamza Dağ'ın Atatürk hayali: İzmir'i muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız
Depremzede çocuklar 'Sıfır Atık' etkinliğine akın etti!
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: 31 Mart'ta sandığa gömülecek
Seçim yayın yasakları başladı: Siyasi reklam yayınlanamayacak
30 Mart 2024 Cumartesi 01:25:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 01:25:00

Chat GPT doktorların önüne geçti! 10 kat fark...

Kaynak: AA

ABONE OL

Yapılan bilimsel araştırma sonucu Chat GPT'in doktorlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Bilim insanları, yapay zeka programı Chat GPT'nin doktorlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı tıbbi rapor hazırladığını belirledi.

İsveçli ve İsviçreli araştırmacılar, Chat GPT ile insan gücünü hız ve tutarlık açısından karşılaştırdıkları, 6 vakalık bir pilot çalışma yaptı.

Araştırmaya göre, 2 ortopedik cerrah tarafından hazırlanan kurgusal vakaların hastane taburcu kağıtları doktorlar ve Chat GPT tarafından dolduruldu.

Raporlar, alanında uzman 15 kişiden oluşan bir heyete sunuldu.

Uzmanlar, raporlar arasındaki farkı ayırt edemezken, doktorların elle hazırladıkları her rapor için ortalama 27,8 dakika harcadığı, Chat GPT'nin ise benzer kalitedeki raporu oluşturabilmek için ortalama 2,9 dakikaya ihtiyaç duyduğu saptandı.

İsviçre'deki Uppsala Üniversitesi Hastanesinde ortopedi doktoru olarak çalışan Cyrus Broden, Chat GPT'nin hazırladığı notların kalite anlamında genel olarak insan eliyle hazırlananlara benzer olduğunu ancak yapay zekanın insanlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı olduğunu ifade etti.

Broden, 1000 gerçek hastanın tıbbi kaydını içeren daha geniş kapsamlı bir yapay zeka testi yapma çalışmalarına şimdiden başladıklarını belirtti.

Doktorların evrak yükünün fazlalığına dikkati çeken Broden, "Yapay zekadaki ilerlemeler sayesinde, sağlık çalışanlarının üzerlerindeki idari yükü azaltma fırsatları oluşuyor. Bu sayede doktorlar hastalarına daha fazla zaman ayırabilecekler." dedi.

Araştırmanın makalesi "Acta Orthopaedica" dergisinde yayımlandı.

Etiketler : GoogleSEO ChatGPT HızlıRaporHazırlama
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX