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19 Mayıs 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 09:00:00

Cevizin kendi kadar suyu da yararlı

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Cevizin suyunun da faydalı olduğunu söyleyen bitkisel tedavi uzmanları "Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün" diyor

Cevizin suyunun da faydalı olduğunu söyleyen bitkisel tedavi uzmanları "Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün" diyor ve ekliyor; "Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar. Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir." Uzmanlar "İçeriğindeki folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür. Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz. Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz. Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır" diye de ekliyor.

Etiketler : ceviz ceviz suyu ceviz suyunun faydaları
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