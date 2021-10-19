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19 Ekim 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 09:00:00

Cevizin içi kadar suyu da şifalı

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Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek de faydalıdır.

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek de faydalıdır. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Kabızlığı giderir. Bitkisel tedavi uzmanları ceviz suyu içmenin faydalarını şöyle sıralıyor: "Regl dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar. Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur. İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür. Ceviz suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder."

Etiketler : Cevizin içi kadar suyu da şifalı ceviz suyu ceviz Kabızlığı giderir
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