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14 Haziran 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 08:30:00

Ceviz kalbi koruyor

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Vücudun savunma sistemini güçlendiren ceviz, kolesterol, kalp damar hastalıkları ve kanser oluşumu riskini azaltırken beyin gelişimini de destekliyor.

Vücudun savunma sistemini güçlendiren ceviz, kolesterol, kalp damar hastalıkları ve kanser oluşumu riskini azaltırken beyin gelişimini de destekliyor. Sağlıklı atıştırmalık olarak günde bir avuç içi kadar tüketeceğiniz ceviz ile birçok sağlık sorununu bertaraf edebilirsiniz. Cevizdeki şifanın kaynağında polifenoller ve E vitamininin oluşturduğu antioksidan özellikler bulunduğunu belirten Diyetisyen Öznur Akgöz, "Ceviz, bu özelliği sayesinde vücutta meydana gelen bazı reaksiyonlar sonucunda oluşan ve kanser, damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarına yol açan serbest radikalleri bağlayarak vücuttan uzaklaştırır. Bu sayede de vücudun savunma sistemi destekler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ceviz kalbi koruyor kolesterol kalp damar hastalıkları kanser
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