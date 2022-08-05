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05 Ağustos 2022 Cuma 09:03:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 09:03:00

Cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmıyor

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Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, cep telefonları günümüzde çok yaygın olarak kullandırıldığını, yaymış oldukları radyofrekans radyasyonu nedeni ile beyin tümör riskini artırabileceğine yönelik ciddi şüpheler bulunduğunu bildirdi.

Bazı çalışmalarda beyin tümör risk artışının olduğu bildiren Prof Dr. Coşkun, "Birkaç gün önce Journal of the National Cancer Institute dergisinde Joachim Schüz ve arkadaşları tarafından yayımlanan çalışmada bu konuda bir nebzede olsa içimizi rahatlattı diyebiliriz. Yaklaşık 776 bin kadının katıldığı çalışmada, katılımcılara 2001 ve 2011 yıllarında mobil telefon kullanım detayları ile ilgili anket soruları yöneltilmiş ve bu sürecin ardından kişiler ortalama 14 yıl takip edilmişler. Bu hastalarda glioma, akustik nörinom, menengiom ve hipofiz bezi beyin tümörleri ile cep telefonu kullanımı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ayrıca göz tümörleri ile ilişkiye de bakılmış. On dört yıllık takibin sonunda beyin tümörü yüzde 0.42 kişide görülmüş. Cep telefonu kullanalar da hiç kullanmayanlara göre göz tümörleri dahil hiç bir beyin tümöründe risk artışı saptanmamıştır" dedi.

Etiketler : cep telefonu beyin tümörü uğur coşkun
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