Cep telefonları her gün temizlenmeli

Prof. Dr. Recep Tekin, cep telefonlarında tahmin edilemeyecek kadar bakteri bulunduğuna dikkat çekerek, "İşin ilginç tarafı; cep telefonu üzerinde üreyen bakteri sayısı, tuvaletteki klozetten daha fazladır" dedi.

Ekran koruyucuların, bakterileri azaltma konusunda önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tekin şunları dile getirdi: "Bir diğer önemli nokta, günlük temizlik cep telefonlarında. Özellikle cep telefonu ekran temizleme spreyleriyle bu temizliğin yapılması yine buradaki bakteri sayısında ciddi bir azalmaya yol açacaktır. Şunu da söylemek lazım, tuşlu cep telefonlarında risk daha fazla çünkü aralarda bakteri daha fazla saklı kalabildiği için tuşlu cep telefonlarındaki bakteri sayısı, akıllı telefonlardaki ekranlardan daha fazla. Cep telefonlarını kullanırken kılıfıyla kullanmak da önemli. Belli aralıklarla kılıfını çıkarıp temizleyerek kullanmak, temizlemek için bir avantaj sağlayacaktır hem de telefona zarar vermeme açısından faydası olacaktır."