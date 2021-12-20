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Çayın içinde de kafein var
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20 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00

Çayın içinde de kafein var

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Çayın aşırıya kaçmadan tüketilmesinin sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen Diyetisyen Nagehan Afşar, çayın kesinlikle su yerine geçmediğini de dile getirdi.

Çayın aşırıya kaçmadan tüketilmesinin sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen Diyetisyen Nagehan Afşar, çayın kesinlikle su yerine geçmediğini de dile getirdi. "Çayın farklı demleme yöntemleri kullanılarak hazırlanması içerisinde bulunan antioksidan miktarını etkileyecektir" diyen Diyetisyen Nagehan Afşar, bu içeceğin aynı zamanda içerisinde kafein barındırdığını da belirtti. Diyetisyen Nagehan Afşar "Kahve, kakao, bazı yiyecekler ve ilaçlarda olduğu gibi çay içerisinde de kafein bulunmaktadır. Çayın hazırlanma şekline ve demlenme süresine bağlı olarak kafein içeriği değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak 1 fincan (200 ml) çayda yaklaşık olarak 40 mg / fincan kafein bulunur" dedi. Çay tüketiminin kontrollü bir şekilde olması gerektiğini belirtten Afşar "Günlük alınacak kafein miktarının fazla olduğu durumlarda bedenimizde sıvı kaybı yani diüretik etkiye sebep olabilmektedir. Ayrıca gerginlik, konsantre olamama ve buna benzer şikayetler oluşturabilir. Bu sebeple tüketiminde kontrollü olmamız gerekmektedir. Oysaki su tüketiminde bu şekilde problemler oluşmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Çayın içinde de kafein var Çay tüketimi Diyetisyen Nagehan Afşar
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