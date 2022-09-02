Çay ve kahve vücudun su ihtiyacını arttırıyor

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, yaz aylarında vücudun su ihtiyacının artığını belirterek, "Vücudun su ihtiyacını çay ve kahveyle karşılamak en büyük hatadır. Ayrıca meyve tüketiminde aşırıya kaçmamak, ağır yemeklerden uzak durmak ve sofrada mevsime uygun bir sebze yemeği bulundurmak gerekli" dedi. Yazın vücudun su ihtiyacının da arttığının altını çizen Diyetisyen Gündüz "Kaybedilen sıvının ve elektrolitlerin dengeye gelmesi için kilogram başına yaklaşık 300 ml su ihtiyacı doğuyor. Su tüketimi konusunda yapılan en büyük hata ise, suyun yerine özellikle çay ve kahve gibi başka sıvılar koymak. Çay ve kahve su ihtiyacını karşılamak yerine vücutta su tutulmasına neden olduğu için vücudun sıvı ihtiyacı aslında daha da artıyor" dedi.



Diyetisyen Gündüz, "İncir, üzüm, kavun, karpuz derken yazın hem lezzetli hem de glisemik indeksi yüksek meyveler tüm tezgahlarda yerini alıyor. Sağlıklı beslenirken bu meyveleri tüketmek elbette ki yasaklı değil, ancak özellikle diyabet hastalarının meyve seçimlerine ve tükettikleri miktara dikkat etmesinde fayda var. Sağlıklı kişilerin için meyve tüketim miktarının kadınlarda 2, erkeklerde 3 porsiyondur" ifadelerini kullandı.