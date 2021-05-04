Çay ve kahve suyun yerini tutmaz

Çamlıca Erdem Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı R. İrem Uysal, "Günlük su ihtiyacı, gün içinde susuz kalan vücudu toparlayabilmek adına mutlaka iftar ile sahur arasında karşılanmalı. Bu ihtiyacın 4-5 bardağı yani 1 litresi sahurda, 6-8 bardağı yani 1.5-2 litresi iftar ve sonrasında karşılanması gerekir.

Gün boyu susuzluğu çeken kişiler susuzluğunu gidermek adına iftarda ya da sonrasında gazlı içeceklere yönelebiliyor, tabi ki bu bir hata. Çünkü bu içecekler içerdiği kafein nedeniyle vücuttan su atımına yol açıyor. Bunların, su yerine geçtiği düşünülmemeli, bunlar mümkün olan en az miktarlarda tüketilmelidir.

Ramazanda yeterli su tüketiminin olmaması kabızlık gibi sık yaşanan bir probleme de yol açabiliyor. Bunu önlemek için sahur ve iftarda bol sebze ve meyve tüketimi ile lif ve sıvı alımını arttırmak gerekiyor. Tabi ki hareket etmek de kabızlığı önlemek için elzem. Takviye olarak probiyotik kullanımının da yarar sağlayabileceği bir dönem olduğunu da ekleyebiliriz" dedi. Uysal, "Suyun yanı sıra iftarda çorba tüketimi, iftarda veya sonrasında ayran, maden suyu tüketimi de kaybedilen sıvı ve mineralin yerine konmasına yardımcı olacaktır" diye de ekledi.

