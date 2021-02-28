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28 Şubat 2021 Pazar 10:05:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 17:08:00

Çarpıntınız varsa kalsiyum seviyenizi kontrol edin

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Kemik sağlığı bakımından önemi herkes tarafından bilinen kalsiyum aynı zamanda sinir ve kas sistemi için elektrik enerjisi de sağlıyor.

Vücut için bu kadar önemli olan kalsiyumun dengesi, paratiroit bezi ile düzenleniyor. Kandaki kalsiyum dengesizliği; osteoporoz, böbrek taşı oluşumu, mide ülseri, kabızlık, bulantı, tansiyon yükselmesi, unutkanlık gibi çok farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Paratiroit hastalıkların tedavisinde ise izsiz paratiroit ameliyatları ön plana çıkıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Uslukaya, "Paratiroit bezinin aşırı çalışması sadece kemikleri değil böbrek ve sindirim sistemini de olumsuz etkileyebilmektedir. Kan kalsiyum düzeyinin yüksek seyretmesi böbrek taşına neden olabilirken pankreas bezi üzerine etki ederek pankreatit oluşmasına da yol açabilmektedir. Kandaki kalsiyum düzeyi yüksekliği aynı zamanda mide salgısını artırarak ülser ve gastrite neden olabilir kabızlık, bulantı ve kusma gibi şikayetler görülebilmektedir" dedi. Uslukaya, "Hiperparatiroidizm damar sistemini de etkileyebilmektedir. Çarpıntı, yüksek tansiyon ve EKG kontrollerinde anormal bulguların oluşmasına neden olabilir. Bazen kan kalsiyum düzeyi o kadar yükselir ki hiperkalsemik kriz denilen tedavi edilmediği zaman hastada koma hatta hayatı tehdit eden tablolar oluşabilmektedir" diye uyardı.

Etiketler : kalp sağlığı kalp çarpıntısı ömer uslukaya
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