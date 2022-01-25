Çantadaki yük çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli

İlkokul çağındaki çocuklarda sırt çantası seçiminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Dr. Uğur Günel, ara tatil sonrası için velilere uyarılarda bulundu. Profesör Dr. Uğur Günel, "Zamanlama olarak çocuklarımızın şu anda ara tatilde dinleneceği dönemler. Artık ağır yüklerinden kurutuldukları 2 haftalık bir tatil dönemi. Ama tekrar 2 haftanın sonunda okula başlarken çanta seçimi önem arz edecektir. Onun için ilkokul çağındaki bir çocuğun ideal çantası nasıl olmalı konusu çok önemli. Her şeyden önce çocuğun yapısına uygun bir sırt çantası olması lazım. Her iki omuz arasındaki mesafeyi ve genişliği geçmemesi lazım. Belinden de 4-5 santim yukarısına kadar uzanımı olması lazım. Bunların haricindeki büyük çantalar çocuğa ekstra yük bindirecektir, çocuğu zorlayacaktır ve vücudunun ergonomik yapısını bozacaktır. Çanta ve içerisindeki yük çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli" ifadelerini kullandı.

