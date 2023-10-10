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10 Ekim 2023 Salı 16:48:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 16:48:00

Canan Karatay'ın şifa deposu sırrı! Kış hastalıklarını bertaraf eden tarifle can bulun

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Kış hastalıklarına çözüm arayanlar Canan Karatay'ın şifa deposu önerisi ile can buluyor. Canan Karatay'ın kış hastalıklarını bertaraf eden bir yandan da ağrılara iyi gelen şifa deposu önerisi işte karşınızda...

Prof. Dr. Canan Karatay kış hastalıkları için şiddetle kelle paça çorbasını öneriyor. Sağlık için bu çorbanın tüketilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren Canan Karatay, "O kadar süperdir ki bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz." diyor. Peki, Canan Karatay kelle paça çorbasını nasıl yapıyor? İşte Karatay'ın özel kelle paça çorbası tarifi...

KELLE PAÇA ÇORBASI MALZEMELER

1 adet temizlenmiş kuzu kelle(tüyleri tütsülenmiş)

2 adet temizlenmiş kuzu paçası(tüyleri tütsülenmiş)

2 adet kuzu incik

5-6 diş sarımsak

Yarım çay bardağı üzüm sirkesi

Pul biber, karabiber, kristal kayatuzu

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ

1. Tüyleri tütsülenmiş kelle ve paçaları bir tencereye koyun. Biraz su ilave edip bir taşım kaynatın ve suyunu süzün.

2. Daha sonra üzerini geçecek kadar (bir karış ölçüsünde) temiz sıcak su koyun ve orta ısıdaki ateşte 1 saat kaynatın. Ara sıra kontrol ederek üzerinde oluşan köpükleri temizleyin. Daha sonra incikleri ilave edin. Gerekirse tekrar sıcak su ekleyin ve hepsni birlikte kısık ateşte pişirin.

3. İyice pişince kellenin, paçaların ve inciklerin etlerini kemiklerinden ayıklayın. Ayıklanmış et parçalarını tekrar tencerenin içine koyun, üzerine tuz, sirke, karabiber, pul biber ve arzuya göre ezilmiş sarımsağı ilave edip, bir taşım kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.

Etiketler : canan karatay kelle paşa çorbası hastalık sağlık
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