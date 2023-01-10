Çağın en önemli sağlık sorunu: Obezite

Uzmanlar obezitenin; sıklığı ve sonuçları açısından çağın en önemli sağlık sorunu olarak öne çıktığını belirtti. Op. Dr. Mehmet Ali Melik, obezitenin çocukluk çağı hastalıkları açısından da önemli bir tehdit oluşturmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Obezite ve obez kişiler hakkında pek çok yanlış kanaat mevcuttur. Obezitenin bir motivasyon eksikliğinden veya irade zayıﬂığından kaynaklanan estetik bir sorun olduğu düşüncesi yanlış bir kanıdır. Oysa obezite; güçlü bir genetik yatkınlık zemini taşıyan, çevre ve yaşam biçiminin eşlik ettiği çok faktörlü kronik bir hastalıktır. İnsanın giderek azalan fiziksel aktiviteleri ve değişen beslenme alışkanlıkları obezite altyapısının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Altta yatan sebepler nedeniyle obezite tedavisinde kullanılan diyet ve yaşam biçimi değişiklikleri her hasta için etkili olmayabilir. Yeni başlanan medikal tedaviler de uzun süreli sonuçlarının bilinmemesi açısından güvenlik ve etkinlikleri sınırlıdır. Bu gerekçeler nedeniyle obezitenin cerrahi tedavisine her geçen gün daha da artan bir ilgi söz konusudur. Günümüzde bariyatrik cerrahinin (BC) obezite tedavisinde kullanılan en etkili ve kalıcı yöntem olduğu düşüncesi genel kabul görmektedir. Bariyatrik cerrahi ile ağırlık kontrolünün sağlanmasına ek olarak Tip 2 şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve dislipidemi gibi obezite ile ilişkili metabolik sorunlar da büyük ölçüde düzelmektedir."

