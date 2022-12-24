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24 Aralık 2022 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 08:30:00

Çağımızın hastalığı duruş bozukluğu

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Çocuklarda skolyoz hiç de azımsanmayacak sayılarda karşımıza çıkıyor. İstatistiklere göre toplumdaki tüm çocukların yüzde 4-5'inde 10 dereceden fazla skolyoz mevcut ve bu çocuklarda erken teşhis mümkün.

Çocuklarda skolyoz hiç de azımsanmayacak sayılarda karşımıza çıkıyor. İstatistiklere göre toplumdaki tüm çocukların yüzde 4-5'inde 10 dereceden fazla skolyoz mevcut ve bu çocuklarda erken teşhis mümkün. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çetinkaya, "Çocuklarda görünen skolyozların erken teşhisi önemli bir rol oynuyor. Fark edilmeyen bu rahatsızlık çocuklarda kamburluğa kadar ilerleyebiliyor. Erken teşhis edilen skolyozlarda egzersiz, korsleme veya gerektiğinde çok daha küçük işlemlerle büyük skolyoz ameliyatlarının önüne geçilebiliyor" dedi. Duruş bozukluğunun skolyoza etkisinden bahseden Doç. Dr. Çetinkaya, "Modern çağla birlikte çocukların cep telefonu, tablet gibi cihazları uzun süre kullanması, bilgisayar başında uzun saatler geçirmesi, uzun süren ders çalışma süreleri, yanlış postürde uzun süre kitap ya da gazete okumaları sırt ağrısına neden olabilir. Fakat bu tamamen duruş bozukluğu sebebiyle meydana gelmektedir. Duruş bozukluğu ise sırt kaslarının yetersiz kondisyonda olması ile alakalıdır" diye konuştu.

Etiketler : Ortopedi ve Travmatoloji Doç. Dr. Mehmet Çetinkaya korsleme
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