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Çabuk yorulan kadınlar tehlikede olabilir
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24 Nisan 2023 Pazartesi 07:42:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 07:42:00

Çabuk yorulan kadınlar tehlikede olabilir

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Çabuk yorulan, kansızlık sorunu yaşayan ve adet döngüsünde anormallik olan kadınlar rahim duvarı kalınlaşması hastalığına yaşıyor olabilir.

Çabuk yorulan, kansızlık sorunu yaşayan ve adet döngüsünde anormallik olan kadınlar rahim duvarı kalınlaşması hastalığına yaşıyor olabilir. Uzmanlar, halk arasında rahim duvarı kalınlaşması olarak bilinen Endometrial Hiperplazi olarak bilinen hastalığın tedavi edilmemesi durumunda kansere dönüşebileceğini belirtiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, kadınların vücudunda östrojen ve progesteron hormonları arasında hassas bir denge olduğunu ve bu dengenin bozulması durumunda başta rahim duvarı kalınlaşması olmak üzere pek çok hastalığın sebebi olabileceğini belirterek, "Adet kanamasının beklenenden daha uzun sürmesi, menopoz sonrası kanama, düzensiz adet kanaması olanlar, çabuk yorulan ve kansızlığı olanlar hiç vakit kaybetmeden doktora gitmelidirler" dedi.

Kumru, "Adet döngüsü 21 günün altında olan veya üst üste tekrar eden düzensiz adet gören kadınlar için bu durum kanser belirtisi olabilir. Kadın doğum hastalıkları içerisinde en karmaşıklarından biri olan bu hastalık, çoğu kadının düzensizlikleri ve adet döngüsü içerisindeki normal dışı durumları umursamamasından dolayı kansere dönüşmesine neden oluyor" diye konuştu.

Etiketler : kadın yorgunluk hastalık
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