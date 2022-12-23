C vitamini kış aylarında kalbi koruyor

Kış mevsimlerinde grip ve zatürre gibi birçok hastalık giderek daha sık görülüyor. Ancak soğuk havalar sadece bu hastalıklara yakalanma riskini değil, aynı zamanda kalp sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Raif Kılıç, kış aylarında vücuttaki ısının korunması için kalbin daha fazla efor sarf ettiğini ve kalbin bundan dolayı yorulabileceğini ifade etti. Kalbi besleyen damarların soğuk geçen mevsimlerde büzüştüğünden dolayı, kalbin yeterince oksijenlenmediğini belirten Kılıç, "Bu da kalpten kaynaklı göğüs ağrısı ve kalp krizine sebep olabilmektedir. Hastalarımızın kalın ve yünlü giysiler giymesini tavsiye ediyoruz. Soğuk havalarda özellikle dışarıya mümkünse çıkılmaması, çıkılacaksa eğer boğazlı veya atkı takılmasını öneriyoruz. Baş kısmının yine bere gibi giysilerle korunmasını tavsiye ediyoruz. Göğsün özellikle soğuk havaya direkt maruz kalmaması için ceket ve mont gibi önü kapatılabilen giysilerin önünü muhakkak kapatılması gerekmektedir. Hastalarımızın özellikle C vitamininden zengin beslenmesini ve yeterli sıvı almasını önermekteyiz" dedi.

