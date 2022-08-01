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01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:00:00

Buzlu içecekler kalbe zararlı

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Soğuk su ve buzlu içecekler, mide kaslarında kasılmaya ve yavaşlamaya neden olur. Mide asidinin üretimine engel olurlar ve midenin boşalmasını geciktirirler. Aynı zamanda kalp atış hızını düşürerek kalp sorunlarına neden olabilir.

Soğuk su ve buzlu içecekler, mide kaslarında kasılmaya ve yavaşlamaya neden olur. Mide asidinin üretimine engel olurlar ve midenin boşalmasını geciktirirler. Aynı zamanda kalp atış hızını düşürerek kalp sorunlarına neden olabilir.

Ülkemizde yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde ani bir şekilde soğuk su ve buzlu içecek tüketenlerin bir kez daha düşünmesi gerektiğini belirten Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Erbaş, uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Erbaş, bunaltıcı sıcaklarla karşı karşıya kalanların, rahatlamak için hızlı soğuk su, buzlu çay-kahve veya meşrubat içerek farkında olmadan sağlıklarını riske attıklarına dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN TEHLİKELİ

Buzlu su, buzlu çay, buzlu kahve gibi içecekleri aniden tüketmenin sağlığımız için tehlikeli olduğunu belirten Uzm. Dr. İsmail Erbaş, şunları söyledi: "Gün içinde vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda su içmek, sağlıklı bir yaşam için son derece önemlidir. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın başlıca kuralı olan su içmek, metabolizmanın da daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Vücuttaki organların, dokuların sağlığı için bu kadar gerekli olan su içmeyle ilgili bazı teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan biri de suyun sıcak mı yoksa soğuk mu içilmesi gerektiği ile ilgilidir. Kimi görüşler soğuk su içmenin çok faydalı olduğu yönündeyken, kimi görüşler ise son derece sağlıksız olduğu yönünde olur. Oysa soğuk içecekler vücuttaki mukus miktarının artmasına neden olabilir. Bu durum bağışıklık sistemi için önemli bir tehlikedir ve zamanla daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.

GENİZ MUKOZASINI KALINLAŞTIRIR

Soğuk içecekler içmenin zararlarından bahseden Uzm. Dr. Erbaş, "Soğuk suyun geniz mukozasını kalınlaştırdığı, sıcak suyun veya sıcak içeceklerin ise daha rahat nefes almaya yardımcı olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden özellikle soğuk algınlığı, grip, üşütme gibi rahatsızlıklara sahip olduğunuz dönemlerde soğuk su yerine ılık su içmeniz tavsiye edilebilir" dedi.

KALP ATIŞ HIZINI DÜŞÜRÜR

Uzm. Dr. Erbaş, "Soğuk içeceklerin hızlı ve çok miktarda tüketilmesi, kalp atış hızını düşürür. Bu durum da ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ritim problemi olanların (kalp hastaları, yaşlı diyabetik hastalar) bu davranıştan kaçınması gerekir. Soğuk su ve buzlu içecekler, mide kaslarında kasılma ve yavaşlamaya da neden olur. Mide asidinin üretimine engel olurlar ve midenin boşalmasını geciktirirler" ifadelerini kullandı.

KİLO ALIMINI ARTIRABİLİR

Buzlu su içmenin birçok kişi için zor gibi görünse de bazen vücudun ağırlığını da artırabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Erbaş, "Bu durum pek çok kişiye şaşırtıcı gelebilir. Oysa bunun nedeni, yediğiniz yemeklerden sonra vücudun alınan yağları yakmak istemesi ancak buzlu suyun buna müsaade etmemesidir. Çünkü metabolizma yavaşladığından kilo alımı artacaktır" dedi.

MİGREN AĞRISINI TETİKLER

Kontrollü ve yavaş şekilde soğuk su içmenin egzersiz yapan kişilerin performansını artırabileceği yönünde bazı görüşler olsa da genel olarak bu davranıştan uzak durmanın sağlık için daha faydalı olduğunu savunan Uzm. Dr. Erbaş, "Unutulmamalıdır ki, soğuk su içmek, yemek borusunu etkiler ve bu konuda hassas olan kişilerde durumu kötüleştirebilir. Buz gibi su içmek, bazı insanlarda, özellikle migren ile yaşayanlarda baş ağrısına neden olabilir. İnsanlar, sıcaklıklarına bakmaksızın yeterince su aldıklarından emin olmalıdır ve her gün en az 2-3 litre su içmeye özen göstermelidir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Etiketler : BUZLU İÇECEKLER KALBE ZARARLI buz yaz kalp
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