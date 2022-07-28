Buzdolabında yiyecek saklama kuralları

Elma, domates, muz gibi yüksek oranda etilen gazı üreten meyveleri, buzdolabında başka meyve ve sebzelerin yanında koymayın. Eti, sebze meyveyi 5 günden fazla tutmayın, peyniri de en fazla 3 hafta içerisinde tüketin.



Yiyeceklerin buzdolabında saklamanın da kuralları var. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Özlem Araz, "Elma, domates, muz gibi yüksek oranda etilen gazı üreten meyveleri, buzdolabında başka meyve ve sebzelerin (örneğin salatalık, üzüm, çilek ve havuç gibi) yanında bırakmayın. Aksi takdirde diğerlerinin daha çabuk olgunlaşıp bozulmasına sebep olurlar" uyarısında bulundu.

HAVA DOLAŞIMINI ENGELLER

Buzdolabının maksimum 4 derecede tutulması gerektiğini vurgulayan Araz, "Buzdolabını yiyeceklerle tıka basa doldurmaktan kaçının. Havanın içeride dolaşabilmesi ve buzdolabının düzgün çalışabilmesi için öğeler arasında boşluk bırakın. Sıcak yemekler hemen dolaba konulmamalı, oda sıcaklığına geldikten sonra uygun bir kaba alınıp buzdolabına yerleştirilmelidir. Pişmiş hiçbir yiyecek de buzdolabına ağzı açık konulmamalıdır" diye konuştu.

BESİNLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİ BİLMEK ÖNEMLİ

Uzm. Dyt. Özlem Araz, mikroorganizmalar ya da bakteri toksinleri nedeniyle bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu besin zehirlenmesinin ortaya çıkabileceğini vurguladı. Uzm. Dyt. Araz, buzdolabında saklanan gıdaların raf ömrünü bilmenin gıda israfını önlemek için oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Uzm. Dyt. Özlem Araz, hangi besinin buzdolabında kaç gün saklanabileceğini şöyle sıraladı: "Yumurta: 3 hafta. Süt: 4-5 gün. Yoğurt: 7 gün. Peynir çeşitleri: 3-4 hafta. Balık: 1-2 gün. Tavuk: 3-5 gün. Biftek: 3-5 gün. Yeşil yapraklı sebzeler: 3-5 gün. Turunçgiller: 2 hafta. Kayısı, şeftali, armut: 3-5 gün. Böğürtlen, çilek: 2-3 gün."

SÜT VE DENİZ ÜRÜNLERİ 5 DERECENİN ALTINDA TUTULMALI

Buzdolabında muhafaza ederken diğer besinlere göre daha çabuk bozulabilecek gıdalardan bahseden Uzm. Dyt. Özlem Araz, "Süt ve sütlü besinler, krema, deniz ürünleri, soğuk etler, ordövrler, kanapeler, sosis, salam, yumurta ve yumurtalı besinler, kremalı pasta ve tatlılar, kıyma kullanılmış besinler, sandviçler çabuk bozulacağından devamlı olarak 5 derecenin altında tutulmalıdır" dedi.

DONDURULMUŞ ETLER ÇÖZDÜRÜLDÜKTEN HEMEN SONRA TÜKETİLMELİ

Dondurulmuş gıdalar konusunda da dikkat edilmesi gereken durumların altını çizen Uzm. Dyt. Araz, şu bilgileri paylaştı: "Donmuş gıdalar çözdürüldükten sonra oda ısısında bekletildiğinde çabuk bozulur. Bozulmanın nedeni, donma ve çözünme sırasında doku hücrelerinin zarar görmesidir. Bu nedenle de dondurulmuş etler çözdürüldükten sonra hiç bekletilmeden kullanılmalıdır. Dondurulmuş sebze ve meyveler çözdürülmeden kullanılmalıdır. Küçük parçalar hâlinde dondurulmuş bazı gıda maddeleri ise hiç çözdürülmeden pişirilmelidir. Gıdayı çözdürmek zorunluysa mikrobiyal gelişmeye ortam hazırlamayacak koşullarda buzdolabı veya mikrodalgalarda yapılmalıdır."