VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!
MİT'ten nokta operasyon
Bunu yapana kıdem tazminatı ödenmeyecek
Yeni kıtlık uyarısı!
Bölgede tansiyon yeniden yükseliyor
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Yarışma Başvuruları Açıldı!
Yangın tüpü yüzünde patladı
İlk sıraya yerleşti
İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
Hem iş hem alışveriş
Önce nikah sonra düğün
Tweet sildiren Türk tepkisi
"Engellemek istediler ama biz başardık"
Kredi ve kart borçlusu için müjde hazırlığı
Beyin yıkayıp dağa gönderdiler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Temmuz
Buzdolabında yiyecek saklama kuralları
Çölyak hastalığı gözleri de vuruyor
"Grip oldum" yerini "Kovid oldum"a bırakıyor
Uzmanından ‘güneş çarpması' uyarısı
Mersin'de "Temizleme" operasyonu!
İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 ölü
Biden ile Şi'nin telefon görüşmesi yapması bekleniyor
Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek
28 Temmuz 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 09:00:00

Buzdolabında yiyecek saklama kuralları

ABONE OL

Elma, domates, muz gibi yüksek oranda etilen gazı üreten meyveleri, buzdolabında başka meyve ve sebzelerin yanında koymayın. Eti, sebze meyveyi 5 günden fazla tutmayın, peyniri de en fazla 3 hafta içerisinde tüketin.

Elma, domates, muz gibi yüksek oranda etilen gazı üreten meyveleri, buzdolabında başka meyve ve sebzelerin yanında koymayın. Eti, sebze meyveyi 5 günden fazla tutmayın, peyniri de en fazla 3 hafta içerisinde tüketin.

Yiyeceklerin buzdolabında saklamanın da kuralları var. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Özlem Araz, "Elma, domates, muz gibi yüksek oranda etilen gazı üreten meyveleri, buzdolabında başka meyve ve sebzelerin (örneğin salatalık, üzüm, çilek ve havuç gibi) yanında bırakmayın. Aksi takdirde diğerlerinin daha çabuk olgunlaşıp bozulmasına sebep olurlar" uyarısında bulundu.

HAVA DOLAŞIMINI ENGELLER

Buzdolabının maksimum 4 derecede tutulması gerektiğini vurgulayan Araz, "Buzdolabını yiyeceklerle tıka basa doldurmaktan kaçının. Havanın içeride dolaşabilmesi ve buzdolabının düzgün çalışabilmesi için öğeler arasında boşluk bırakın. Sıcak yemekler hemen dolaba konulmamalı, oda sıcaklığına geldikten sonra uygun bir kaba alınıp buzdolabına yerleştirilmelidir. Pişmiş hiçbir yiyecek de buzdolabına ağzı açık konulmamalıdır" diye konuştu.

BESİNLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİ BİLMEK ÖNEMLİ

Uzm. Dyt. Özlem Araz, mikroorganizmalar ya da bakteri toksinleri nedeniyle bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu besin zehirlenmesinin ortaya çıkabileceğini vurguladı. Uzm. Dyt. Araz, buzdolabında saklanan gıdaların raf ömrünü bilmenin gıda israfını önlemek için oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Uzm. Dyt. Özlem Araz, hangi besinin buzdolabında kaç gün saklanabileceğini şöyle sıraladı: "Yumurta: 3 hafta. Süt: 4-5 gün. Yoğurt: 7 gün. Peynir çeşitleri: 3-4 hafta. Balık: 1-2 gün. Tavuk: 3-5 gün. Biftek: 3-5 gün. Yeşil yapraklı sebzeler: 3-5 gün. Turunçgiller: 2 hafta. Kayısı, şeftali, armut: 3-5 gün. Böğürtlen, çilek: 2-3 gün."

SÜT VE DENİZ ÜRÜNLERİ 5 DERECENİN ALTINDA TUTULMALI

Buzdolabında muhafaza ederken diğer besinlere göre daha çabuk bozulabilecek gıdalardan bahseden Uzm. Dyt. Özlem Araz, "Süt ve sütlü besinler, krema, deniz ürünleri, soğuk etler, ordövrler, kanapeler, sosis, salam, yumurta ve yumurtalı besinler, kremalı pasta ve tatlılar, kıyma kullanılmış besinler, sandviçler çabuk bozulacağından devamlı olarak 5 derecenin altında tutulmalıdır" dedi.

DONDURULMUŞ ETLER ÇÖZDÜRÜLDÜKTEN HEMEN SONRA TÜKETİLMELİ

Dondurulmuş gıdalar konusunda da dikkat edilmesi gereken durumların altını çizen Uzm. Dyt. Araz, şu bilgileri paylaştı: "Donmuş gıdalar çözdürüldükten sonra oda ısısında bekletildiğinde çabuk bozulur. Bozulmanın nedeni, donma ve çözünme sırasında doku hücrelerinin zarar görmesidir. Bu nedenle de dondurulmuş etler çözdürüldükten sonra hiç bekletilmeden kullanılmalıdır. Dondurulmuş sebze ve meyveler çözdürülmeden kullanılmalıdır. Küçük parçalar hâlinde dondurulmuş bazı gıda maddeleri ise hiç çözdürülmeden pişirilmelidir. Gıdayı çözdürmek zorunluysa mikrobiyal gelişmeye ortam hazırlamayacak koşullarda buzdolabı veya mikrodalgalarda yapılmalıdır."

Etiketler : BUZDOLABINDA YİYECEK SAKLAMA KURALLARI Uzm. Dyt. Araz Dondurulmuş gıda Elma domates muz g
40 bin kişilik koro

40 bin kişilik koro
İrem delirmek üzere

İrem delirmek üzere
Ferhat'ı çok kıskanıyordum

Ferhat'ı çok kıskanıyordum
3 saat rötarlı konser

3 saat rötarlı konser
Seyşeller'de balayı

Seyşeller'de balayı
Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor

Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor
Kargo uçağı uçurdum

Kargo uçağı uçurdum
Panikleten gece

Panikleten gece
Lavanta güzeli

Lavanta güzeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX