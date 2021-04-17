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17 Nisan 2021 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 09:00:00

Buzdolabında 'bakteri' tehlikesi

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Yumurta, kırmızı ve beyaz et, balık ile süt ürünlerini muhafaza ederken yapılan hatalar buzdolabında bakteri oluşturuyor.

Yumurta, kırmızı ve beyaz et, balık ile süt ürünlerini muhafaza ederken yapılan hatalar buzdolabında bakteri oluşturuyor. Uzmanlar "Dolap kapağında yumurta için ayrılmış yer var. En çok yapılan yanlış, herkesin yumurtayı kapaktaki rafa yerleştirmesi. Dolap açıldığında ısı değişimi en çok kapakta olur. O nedenle yumurtaları dolap kapağında değil, daha soğuk olan ısı düzeyinin etkilenmediği noktaya koymak gerekir. Gerekirse, kendi ambalajıyla saklamak daha doğru. Yumurtanın dış kabuğunda düşük oranda da olsa mikroorganizma bulunur. Yumurtayı diğer ürünlerle değmeyecek şekilde dolabın iç bölgesine yerleştirmek gerekiyor" diye konuştu. Uzmanlar, "Çiğ et ürünleri ambalajlı, başka gıdaya temas etmeyecek şekilde buzdolabının derin dondurucuya yakın kısmında saklanması gerekiyor. Yumurta, et ve et ürünleri riskli ürünler. Doğal florasında mikroorganizmalar var. Tavuk çiğ olarak ciddi bir bakteri kaynağı. O nedenle doğru şekilde muhafaza edip, uygun ısıda pişirilmeli. Yumurta ve tavuğun haricinde kırmızı etlerde e-coli bakterisi bulunabiliyor. Tüketici eti buzdolabında saklarken, diğer ürünlerle temasını engellemeli. Bakteri oluşumu insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Balıkta da aynı şekilde bakteri oluşumu gerçekleşebilir. Yumurta, et, balık tavuk gibi ürünlerde, doğal florasında insanları öldürmeye kadar giden bakteriler bulunur" diye uyardı.

Etiketler : buz dolabı besinler bakteri uyarı
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