Koronavirüs ilacında flaş gelişme: Seri üretimi başladı

Yeni tip koronavirüste vaka sayısı 6,7 milyonu geçerken ilaç şirketi AstraZeneca'dan önemli bir açıklama geldi. AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla geliştirilen Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

BÜYÜK RİSK ALIP ÖNDEN ÜRETİME BAŞLADILAR

Henüz aşının tamamen başarılı olduğunun kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO'su Pascal Soriot, BBC'ye açıklamalarda bulunarak, "Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz" dedi.

AstraZeneca, aşı üretim kapasitelerinin 2 milyar doza kadar çıkabileceğini resmi olarak duyurdu. BBC'deki Today isimli programda konuşan Soriot, "Olabildiğinde hızlı olmak istiyoruz. Elbette bu kararın riskleri de vardır fakat bunlar finansal risklerdir. Bu finansal risk aşının işe yaramaması durumunda olur. Öyle bir durum