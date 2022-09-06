VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hepsiburada Kırtasiye Destek Paketlerini Binlerce Çocuğa Ulaştırıyor
Yunan kendi kendini ele verdi!
Türkiye'nin Elon Musk'ı; Selçuk Bayraktar!
"Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı"
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten AB Dönem Başkanı Çekya'ya 'Yunanistan' tepkisi
Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
Hollanda'da enflasyon ağustosta 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar
Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Altı ayı geride bırakırken Ukrayna'da son durum
Pakistan'da sel ve siyaset
Hadrianaupolis'te 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu
Köprü altından sınıfa dönüşen eğitim yuvası
HDP'ye "bakanlık" vaadi krizi büyüyor
Kuvvetli yağışa dikkat! Havalar soğuyor
100 bin liraya çıkabilir!
Demet yere kapaklandı
Harbiye şovu
Doğa için dördüncü konser
Eylülde Bodrum'un Sultan'ı
06 Eylül 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 09:00:00

Büyük okul ayakkabısı çocukların dengesini bozuyor

ABONE OL

Uzmanlar, çocukların okul ayakkabısı tercihleri ile ilgili olarak "Büyük numara ayakkabılar ayağı yeteri kadar tutmadığı için denge bozulmalarına ve sık düşmeye neden olabilir" dedi.

Uzmanlar, çocukların okul ayakkabısı tercihleri ile ilgili olarak "Büyük numara ayakkabılar ayağı yeteri kadar tutmadığı için denge bozulmalarına ve sık düşmeye neden olabilir" dedi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilgehan Çatal, "Çocukların her gün okulda giyecekleri ayakkabı tercihinde ebeveynlerin 'Büyük alalım seneye de giyer' diyerek bir numara büyük ayakkabılara yönelmeleri yanlış. Çok sıkı veya çok bol ayakkabı tavsiye etmiyoruz. Büyük numara ayakkabılar ayağı yeteri kadar tutmadığı için denge bozulmalarına ve sık düşmeye neden olabilir. Ayrıca ayak ayakkabının içinde hareket edeceği için ayakkabı vurmalarına neden olup ayak sağlığını bozabilir. Bu nedenle çocuklarınıza okul ayakkabısı alırken uygun numarayı tercih edin" ifadelerini kullandı.

EN AZ BİR SANTİM BOŞLUK OLMALI

İdeal ayakkabının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veren Çatal, "Çocuğun başparmağı ile ayakkabının önü arasında yaklaşık 1 santim boşluk kalacak şekilde ayakkabı alınmalı. Çocukların iskelet sistemleri hızlı bir büyüme süreci içindedir. Bu büyümeden tüm vücudun yükünü taşıyan ayaklarımız da payını alır. Bazen 6 ayda bir bile çocukların ayakkabı numaraları değişebilir. Bu sebeple ebeveynler sık sık çocuklar için ayakkabı alışverişine çıkarlar. Ayaklar gün içinde şişme eğilimi gösterirler. Bu nedenle ayakkabı alışverişine öğleden sonra ya da akşam çıkmak yine uygun boyutlarda ayakkabı seçmeyi kolaylaştırır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Büyük okul ayakkabısı çocuk denge
Geleneksel aile kampı

Geleneksel aile kampı
Eşine dolandırıcılık suçlaması

Eşine dolandırıcılık suçlaması
Adam gününde gerek!

Adam gününde gerek!
2 ay sonra set

2 ay sonra set
Babasını kaybetti

Babasını kaybetti
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Bilal, ‘Başa Sar'dı

Bilal, ‘Başa Sar'dı
Eşler ilk kez aynı dizide

Eşler ilk kez aynı dizide
Gece yarısı aşerdi

Gece yarısı aşerdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes