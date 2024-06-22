Bütün çocuklar altını ıslatabilir ama... Bu belirtilere dikkat edin!

Bütün çocuklar altını ıslatabilir ama 5 yaş üstü çocuklarda sık görülen gece alt ıslatma sorunu çoğunlukla genetik nedenlidir. 3 ayda haftada 2 kereden fazla alt ıslatma varsa, bir günde 7'den fazla sayıda idrara çıkıyorsa, tuvalete koşarak ya da son dakika gidiyorsa çocuğun tedavi olması gerekebilir.



Liv Hospital Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Sözübir alt ıslatma nedenlerini anlattı: "Gece altını ıslatma çoğu zaman mesane (idrar torbası) gelişimindeki gecikmenin bir sonucudur. Gece altını ıslatma büyük oranda genetik yatkınlığa dayanır. Anne ve babadan birisinde altını ıslatma öyküsü varsa çocukta %44, ikisinde birden varsa %77 oranında altını ıslatma sorunu yaşanır. Gece altını ıslatan çocukların %3'ü civarındakilerde böbrek ve idrar yollarına ait doğuştan bozukluklar, böbrek hastalıkları, gizli bel kemikleri açıklıkları, şeker hastalığı saptanabilir."

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN!



Gece altını ıslatma hiç altını ıslatmamış bir dönemden sonra ani olarak başladıysa

Gündüz de altını ıslatıyorsa

Kabızlık ya altının kirlenmesi de mevcutsa

İdrar yaparken ağrı duyuyorsa

Bir günde 7'den fazla sayıda idrara çıkıyorsa

Tuvalete koşarak ya da son dakikada gidiyorsa

İşeme sayıları haftada 2'den fazla ve gecede 1'den fazla ise n Gece içinde işemesi az miktarda ancak fazla sayıda ise...