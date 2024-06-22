Bütün çocuklar altını ıslatabilir ama... Bu belirtilere dikkat edin!
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Gece altını ıslatan çocuklarda bazı belirtilere dikkat etmek önem taşıyor. Çocuklar altını ıslatabilir ama 5 yaş üstü çocuklarda alt ıslatma genetik nedenden kaynaklanabilir. Bir çocukta haftada 2 kereden fazla alt ıslatma varsa, çocuk bir günde 7'den fazla sayıda idrara çıkıyorsa, tuvalete koşarak ya da son dakika gidiyorsa tedavi gerekebilir.
Bütün çocuklar altını ıslatabilir ama 5 yaş üstü çocuklarda sık görülen gece alt ıslatma sorunu çoğunlukla genetik nedenlidir. 3 ayda haftada 2 kereden fazla alt ıslatma varsa, bir günde 7'den fazla sayıda idrara çıkıyorsa, tuvalete koşarak ya da son dakika gidiyorsa çocuğun tedavi olması gerekebilir.
BELİRTİLERE DİKKAT EDİN!
Gece altını ıslatma hiç altını ıslatmamış bir dönemden sonra ani olarak başladıysa
Gündüz de altını ıslatıyorsa
Kabızlık ya altının kirlenmesi de mevcutsa
İdrar yaparken ağrı duyuyorsa
Bir günde 7'den fazla sayıda idrara çıkıyorsa
Tuvalete koşarak ya da son dakikada gidiyorsa
İşeme sayıları haftada 2'den fazla ve gecede 1'den fazla ise n Gece içinde işemesi az miktarda ancak fazla sayıda ise...