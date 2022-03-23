Burundaki her eğrilik ameliyat gerektirmez

Burun eğriliğinin toplumun yüzde 70-80'inde görülen bir sorun olduğunu belirten Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Uluat, tedavi edilmezse bu sorunun burundan nefes alma problemleri, horlama ve apne gibi uyku problemleri, sık sinüzit atakları, kronik baş ağrıları, kronik farenjit ve sık burun kanamaları gibi şikâyetlere yol açtığını söyledi. Burun eğriliğinin en sık "burundan nefes alma" problemleriyle kendisini belli ettiğine dikkat çeken Dr. Uluat, "Bu eğrilikler, nefes problemi dışında horlama, apne gibi uyku problemleri, sık sinüzit atakları, kronik baş ağrıları, kronik farenjit ve sık burun kanamaları gibi birçok şikâyete de neden olabilir" diye konuştu. Her eğriliğin ameliyat gerektirmediğini vurgulayan Dr. Uluat "Toplumumuzun yaklaşık yüzde 70-80'inde az ya da çok burun eğriliği bulunuyor. Ancak önemli olan eğriliğin şikâyet oluşturacak ölçüde olmasıdır" dedi. Belirgin şikâyete neden olmayacak kadar hafif eğrilik olan hastalara veya istisnai durumlar hariç, gelişimini henüz tamamlamamış çocuklara ameliyat önermediklerine dikkat çekti.

