VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni teşvik paketi müjdesi
Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı
Zincir marketlerin "fahiş fiyat" oyunu belgelendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mehmetçiğin görev süresi uzadı
MSB'den F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı
Sarıgül'den muhalefete "Biden" iddiası: Açıklamazlarsa ifşa edeceğim
CHP'ye tepki İYİ Parti'ye tebrik
Türkiye'den Çin'e çok sert cevap: Sizden ders alacak değiliz
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
CHP 'hayır'la Biden'a selam mı çaktı?
F-35 anlaşmazlığında son durum
Uzmanlar uyardı: Kansere karşı, kızlarınızı aşılatın
Burun tıkanıklığı sinir ve unutkanlık yapıyor
Pandemide nüfusun yüzde 60'ı kilo aldı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Ekim
Uzun ömür genini artıran besinler
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Londra'da kutlandı
AB'den Filistin'in devlet kurma çabalarına destek
Cezayir'den AFP'ye: Düşmanca tutumunu durdur
Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Koca: Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız
Bakan Koca: Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır!
Türkiye'de vaka sayısı 26 bin 896 oldu
28 Ekim 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 09:00:00

Burun tıkanıklığı sinir ve unutkanlık yapıyor

ABONE OL

Uzun süren burun tıkanıklığı zamanında tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara hatta kalpte önemli sorunlara yol açabiliyor. KBB Uzmanı Prof. Dr. Şahin Ulu, burun tıkanıklığı olan, sürekli burnundan yeterli hava alamayan kişilerin öncelikle uykularının bozulduğunu ifade etti.

Uzun süren burun tıkanıklığı zamanında tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara hatta kalpte önemli sorunlara yol açabiliyor. KBB Uzmanı Prof. Dr. Şahin Ulu, burun tıkanıklığı olan, sürekli burnundan yeterli hava alamayan kişilerin öncelikle uykularının bozulduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şahin Ulu, zamanla ortaya çıkan diğer önemli sağlık problemlerini ise şöyle anlattı: "Burun tıkanıklığı uzun süren kişilerde rahat ve derin uyku uyuyamama, uykuda horlama, nefesin durması, aşırı terleme, boğazda kuruma buna bağlı farenjit ve sık uyanma gibi sorunlar görülmeye başlıyor. Uykunun yeterli ve kaliteli olmaması nedeniyle gün içinde kişi oturduğu yerde, kitap okurken veya araba kullanırken uyuyor, bu da çok ciddi hayati tehlikelere neden olabilir. Özellikle yüksek efor sarf edilen işlerde, örneğin spor yaparken ve merdiven çıkarken çabuk yoruluyor ve nefes darlığı sorunu çekiyorlar. Kimisi için sorun olmayan bu durum çoğu zaman hayatımızı kâbusa dönüştürebiliyor. Başımız ağrıyor, sinirlilik, unutkanlık, cinsel istekte azalma, uyku kalitesi bozuluyor. Tat ve koku duyumuz köreliyor, ağızdan nefes almaya bağlı olarak sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmemize sebep olabiliyor."

HİPERTANSİYON VE TAT-KOKU BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUYOR

Uyku bozukluğu ve horlama, şiddetli baş ağrısı, kalp rahatsızlığı, hipertansiyon ve tat-koku bozukluklarının burun tıkanıklığının sebep olduğu rahatsızlıklardan sadece bazıları olduğunu işaret eden Prof. Dr. Şahin Ulu, burun tıkanıklığının başka birçok tehlikeli hastalığın da tetikleyicisi olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Burun tıkanıklıklarının bazen basit kemik, kıkırdak eğriliği, burun eti şişmesi sonucunda oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Şahin Ulu, bazen de sorunun arkasında çok ciddi nedenlerin (burun içi kitleler) yatabileceğini dikkat çekerek "Burun içinde olmaması gereken kitlesel oluşumlar, bazen farkında olmadığımız kötü huylu bir kanser ya da (polip) dediğimiz burun etlerine neden olabilir. Tabii alerji de burun etlerini büyütebilir" dedi.

BURUN ESTETİĞİ ÖNCESİNDE KBB MUAYENESİ YAPTIRIN

Estetik burun ameliyatı yaptıracak kişilerin burun içinin mutlaka bir Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimi tarafından endoskopik olarak muayene edilmesinin şart olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ulu, "Çünkü arka bölgelerde yani alın ışığıyla görülemeyen bölgelerde sürpriz patolojiler eşlik edebilir. Hatta birçok hastada tomografi ile ayrıntılı olarak sinüslerinin de değerlendirmesi yapılabilir" diye konuştu.

HEM BURUN İÇİ HEM DE DIŞI BİRLİKTE DÜZELTİLMELİ

Burun tıkanıklığını açmak için farklı tedavi yöntemleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulu, şunları söyledi: "Bazı hastalarımızda hem burun içi hem de burun dışı eğrilikleri olabilir. Biz hastalarımıza nefes probleminin giderilmesi için hem burun içi hem de dışının birlikte düzeltilmesini öneriyoruz. Bu sadece estetik amaçlar için yapılmaz, burun bütünlüğü ve uyumu için şarttır. Burun etlerinin küçültülmesi de yapılabilir. Burun etleri kemik ve yumuşak dokulardan oluşur, cerrahi olarak hem kemik hem de yumuşak dokulara işlem yapılabilir veya radyofrekans teknolojisi ile küçültülebilir. Tecrübeli bir Kulak Burun Boğaz doktoru endoskopik olarak tüm problemleri (polip, burun eti, iyi veya kötü huylu kitleler vs.) ayrıntılı olarak değerlendirip gözle görülmeyen sıkıntıları giderebilir."

BURNUNUZU NEMLİ TUTUN

Burun tıkanıklığına karşı burnumuzu nemli tutmanın fayda sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Ulu, "Alerjik hastalarda burun etlerini küçültmek, birçok şikâyeti burun tıkanıklığı ile birlikte giderebilir. Ancak sadece bu şekilde hastaların nefesleri açılmaz, aynı zamanda alerji testi yaptırıp temel alerjenlerden de uzak kalmalılardır" diyerek uyarılarını noktaladı.

Etiketler : Uzun süren burun tıkanıklığı unutkanlık sinir
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
İyi ki Türkiye'ye gelmişim

İyi ki Türkiye'ye gelmişim
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş
Yasemin'in kızı büyüdü

Yasemin'in kızı büyüdü
Denizli'de moda şov

Denizli'de moda şov
Sırada dizi var

Sırada dizi var
Cevabı bende değil!

Cevabı bende değil!
'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı

'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı
Arşivlik klip

Arşivlik klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER