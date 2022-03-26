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26 Mart 2022 Cumartesi 07:46:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 07:46:00

Burun tıkanıklığı astımın ilk adımı olabilir

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Anne adayları ve ailelere alerji hastalığına ilişkin uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Berat Çolak, bebeklerde ve çocuklarda alerji belirtileri burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük ataklarının önüne geçilmediği taktirde astıma dönüşebileceğini söyledi.

Alerjinin bebeklerde daha çok kilo alamama, iştahsızlık, meme reddi, tekrarlayan pişik, kanlı gayda ve vücutlarında egzama şikâyetiyle ailelerin kendilerine başvurduğunu belirten Dr. Çolak, "Bu bebeklerimiz daha çok besin alerjisi olanlar ve süt döneminde başvuruda bulunuluyor. Bebeklerin aksine daha büyük çocuklarda, 1-2 yaşından sonra ise ev tozu alerjisi, küf alerjisi ve polen alerjisi olan çocuklardır. Bu semptomlar da daha çok burun akıntısı, hapşırık, gözaltı morluğu, geceleri ağzı açık uyuma ve horlama şikâyetleri olur ve üst solunum yolu hastalığı ile 3-4 hafta düzelmeyen öksürüklerle de alerji kendini göstermektedir. Alerjinin saptanmaz ve koruyucu tedaviye başlanmaz ise ileri süreçlerde bazı kombinasyonlar gösterebilir. Bunlardan bazıları işitme kaybı, konuşmada gecikme ve buna bağlı olarak kulağa tüp takılması, geniz eti ameliyatı ile çocuklar daha sonra astım hastası olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Etiketler : burun tıkanıklığı solunum yolları berat çolak
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