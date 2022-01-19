Burun estetiğini 18 yaşından önce yaptırmayın

Uzmanlar burun estetiği ameliyatlarının 18 yaşından önce yapılmaması önerisinde bulundu. Estetik ve Plastik Rek. Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, "Rinoplasti ameliyatının genellikle 17-18 yaşından önce yapılmaması önerilir. Bunun nedeni kişinin hem fiziki hem ruhsal olgunluğa ulaşmasının beklenmesidir. Ameliyat genel anestezi ile yapılır ve ameliyat sonrası hastanın burnu üzerinde ateli bulunur ve ameliyatın durumuna göre burun içerisinde tamponu vardır. Hastanın durumuna göre tampon konulmayabilir, tek veya çift taraflı konulabilir. Tampon 1 gün veya daha uzun kalır. Hasta ameliyat sonrası bir gece hastanede takip edilir. Cerrahi sonrasında alın ve burun kenarlarına soğuk uygulama yapılır. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile morluk ve şişlik oluşumu az olmakta veya hiç olmamaktadır. Ameliyat sonrası hastanın, 1.5-2 ay boyunca 45 derece kadar dik pozisyonda ve mümkün olduğunca sırt üstü yatması önerilir. Ameliyat sonrası dönemde hastaların burun içi bakımı ve şekil takibi için belli aralıklarla kontrol muayenesi yapılır'' dedi.

