Burun estetiğinde filtre beklentisi

Burun estetiği seçme nedenlerinin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirten Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, "Önceki yıllarda burun estetiği denildiğinde insanların aklına neredeyse tek tip burun görüntüsü geliyordu fakat trendler, beklentiler ve tabii ki teknoloji değişti, gelişti. Gelişen teknikler ile daha hızlı iyileşme, daha az risk sağlanırken, daha fazla kişiselleştirme de ön plana çıktı. Daha önceki yıllarda kişiler beğendikleri sanatçıların fotoğraflarını gösterip, beklentilerinin o görüntüde olduğunu belirtiyorlardı. Oldukça yanlış olan bu trend günümüzde yerini filtreli fotoğraflara bıraktı. Kişiler kendi fotoğraflarına filtre uygulayarak ya da küçük oynamalar yaparak beklentilerini bu şekilde ifade edebiliyorlar. Bu yöntemin, kendi yüz şekliyle hiçbir benzerliği olmayan kişilerin fotoğrafları üzerinden burun şekline karar vermekten çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.



PİEZO YÖNTEMİ KAYGIYI AZALTTI

Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, "Burun estetiğine olan ilginin son yıllarda önemli oranda artmasının en önemli nedenlerinden biri ameliyat sonrası süreci doğrudan etkileyen Piezo yöntemi oldu. Hastaların ameliyat öncesi ilk sorduğu sorular genellikle; morarma - şişlik çok fazla olacak mı, sosyal hayatıma ne zaman dönüş yapabilirim, hayalimdeki görüntüye kavuşacak mıyım? şeklinde oluyor. Kendilerine Piezo yöntemini anlattıktan sonra ise ameliyat hakkındaki kaygılarının azalmış olduğunu görüyoruz. Peki nedir bu Piezo Yöntemi? Piezo burun estetiği, burun kemiğini kırmadan, burundaki damar - sinirlere zarar vermeden ultrasonik ses dalgaları ile çalışan ve beklenen estetik sonuca bizi daha çok yaklaştıran yöntemdir. Günümüzde hala yaygın bir şekilde klasik yöntem kullanılmaktadır, bu yöntemde ise burun kemikleri, çekiç, keski kullanılarak kesilmekte ve şekillendirilmektedir. Fakat Piezo yönteminde çekiç, keski ve törpüyü ortadan kaldırıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Ameliyattan bir gün sonra sosyal hayata dönüş sağlanıyor

Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, piezo yönteminin avantajlarını şu şekilde anlattı; "Hasta konforunu önemli oranda artıran bu yöntem sayesinde, hasta adaylarının en büyük endişesi olan morluk ve şişlikler en aza iniyor. Ultrasonik ses dalgalarıyla şekillendirme yapıldığı için ameliyat sonrası süreç hasta için daha konforlu ve minimal sancılı geçiyor. Hastanın iyileşme süresi kısalıyor ve hatta 1 gün dinlenme süresi sonrasında kişi sosyal hayatına dönüş yapabiliyor." derken operasyonun ortalama 2 saat sürdüğünü ve açık yöntemle yapılan ameliyatlarda kullanıldığını sözlerine ekledi.