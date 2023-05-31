Burun estetiği sonrası sigaradan uzak durmalı

Burun estetiği günümüzde en çok talep edilen estetik ameliyatlarından biri olduğunu ifade eden Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, ameliyat sonrası bazı dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu söyledi. Kastamoni "Sigara iyileşme sürecini olumsuz etkileyeceğinden ameliyat sonrası sigara içilmemelidir. Yaklaşık 7-10 gün süreyle baş 45 derece açıyla kalacak şekilde yatılmalıdır. Ameliyat sonrası burun bakımı ve yıkanması için verilen sprey ve ilaçlar düzenli, doktorunuzun anlattığı şekilde kullanılmalıdır. Ameliyat sonrası kan sulandırıcı özellikteki ilaç, yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Ameliyat sonrası göz çevresinde şişlik (ödem) ve morarmalar olması normaldir. Bunlar ilerleyen günlerde azalıp kaybolacaktır. Daha hızlı düzelme için baş yukarıda yatabilir, özellikle ilk 24 saat buruna bası olmayacak şekilde buz uygulayabilirsiniz. Burun ameliyatı sonrası bir süre spor yapılmamalıdır" dedi.