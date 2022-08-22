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22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:00:00

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökay Baykara, rinoplasti operasyonu ile ilgili, "Bu sürecin en önemli aşaması doktorun ameliyat sonrası hastaya verdiği tüm talimatlara uyulmasıdır' dedi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökay Baykara, rinoplasti operasyonu ile ilgili, "Bu sürecin en önemli aşaması doktorun ameliyat sonrası hastaya verdiği tüm talimatlara uyulmasıdır. Beslenmenize mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir. Operasyondan hemen sonraki ilk 24-48 saatlik süreçte soğuk kompres uygulamak ödemin daha fazla artmasını engelleyecektir. Ağır egzersizlerden ilk 3-4 hafta uzak durmakta fayda var. Rinoplasti ameliyatı nefes almanızda da fayda sağlayarak hem sizi mutlu eden hem de hayat kalitenizi de artıran bir operasyondur" dedi.



Etiketler : burun estetik gökay baykara
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