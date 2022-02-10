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Burun ameliyatından sonra maske takarken dikkat
10 Şubat 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 10:00:00

Burun ameliyatından sonra maske takarken dikkat

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Burun ameliyatları sonrası hastaların ilk 6 ay çok iyi korunmaları gerekiyor. Burun içlerini nemlendirmeleri çok önemli.

Burun ameliyatları sonrası hastaların ilk 6 ay çok iyi korunmaları gerekiyor. Burun içlerini nemlendirmeleri çok önemli. Ameliyat sonrası ilk 6 ay içinde tramvaya maruz kalındığında ciddi hasarlar oluşabiliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Özbebit, "Ameliyat sonrası eğer hasta ilk 6 ay içinde tramvaya maruz kalırlarsa ciddi hasarlar oluşabiliyor. Bu dönemde darbeye maruz kalabilecekleri özellikle topla oynanan sporlardan uzak durmaları gerekiyor. Gözlük takmamasını mutlaka öneriyorum. Zira gözlük, burun üstünde ve yanlarında bir baskı yaratıyor. Ayrıca gözlüğe gelen bir darbe, burnu da etkiliyor. Kovid-19 riskinden korunmak için kullanılan maskelerin demir kısmını özenle burunlarının üstüne çok sıkı olmadan hafifçe katlayarak kullanabileceklerini belirtiyorum" dedi.

Etiketler : Burun ameliyatı Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Özbebit Kovid-19 riski
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