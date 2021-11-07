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07 Kasım 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 09:00:00

Burnundan nefes alıp vermek ömrü uzatıyor

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Çoğu kez farkında olmadan yaptığımız, kısıtlandığında büyük sıkıntı yaşadığımız nefes alıp vermek yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Doğum anından ölene kadar yaklaşık yarım milyon kez gerçekleştirmemize rağmen doğru nefes almayı hala bilmiyoruz.

Çoğu kez farkında olmadan yaptığımız, kısıtlandığında büyük sıkıntı yaşadığımız nefes alıp vermek yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Doğum anından ölene kadar yaklaşık yarım milyon kez gerçekleştirmemize rağmen doğru nefes almayı hala bilmiyoruz. KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Timur Akçam "Burun ve sinüslerde damarların genişlemesini sağlayan nitrik oksit (NO) oluşur ve bu, burun solunumu esnasında hava akımı ile alt hava yollarına ilerler. Akciğere ulaştıktan sonra kan akımı ile damarların fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar. Kalp sağlığına ve cinsel sağlığa yardımcı olur. Kan damarlarını genişletip kan basıncını azaltarak kalp krizine karşı koruyucu rol oynar. Hava yolundaki hastalık yapıcı organizmaların tahrip edilmesine yardımcı olur. Alınan oksijenin dokulara ulaşımını ve geçişini kolaylaştırarak solunumun daha etkili olmasını sağlar" dedi.

AĞIZ SOLUNUMUNUN ZARARLARI

-Burunun virüs ve bakterilere karşı sağlamış olduğu savunma mekanizmaları devre dışı kaldığı için solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülür.

-Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi yatkınlığını belirgin ölçüde arttırır.

-Ağız içinde yaşayan bakterilerde değişiklikler oluşturarak ağız kokusuna yol açabilir.

-Dil, dişler ve dişetlerini kurutur. Bunun sonucu ağız içindeki asit düzeyi diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına yol açar.

-Özellikle uykuda, dehidratasyona sebep olarak ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı ile uyanmaya yol açar.

-Dikkat eksikliği ve hiperakitivite bozukluğunun ağız solunumu ile arttığı gösterilmiştir.

-Ağız solunumu yapan çocuklarda anormal yüz gelişimi ve yapısal diş bozuklukları gelişme riski daha fazladır.


Etiketler : Burnundan nefes alıp vermek Ağız solunumu AĞIZ SOLUNUMUNUN ZARARLARI
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