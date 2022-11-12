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12 Kasım 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 08:00:00

Bulanık görme ve güçsüzlük MS belirtisi

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Kendisini genellikle kol veya bacakta ortaya çıkan duyu kaybı ve güçsüzlük ile gösteren Multipl Skleroz hastalığına toplumda giderek daha sık rastlanılıyor. MS Hastalığı özellikle 20-40 yaş arası, genç kadınlarda sıklıkla görülüyor.

Bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan Multipl Skleroz (MS) hastalığı; henüz bilinmeyen bir şekilde vücudun savunmasını üstlenen lökosit-beyaz kürenin, sinir hücrelerinin dışını saran miyelin adı verilen kılıfı yabancı kabul ederek, ona karşı savaş açması ile oluşuyor. Normalde dışardan gelen yabancılar ile savaşması gerekirken, vücudun kendi yapısına karşı savaş açması, kişilerde bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Ülkemizde her 100 bin kişiden 50'sinde ve en çok 20-40 yaş arası, genç kadınlarda görülüyor.

KONUŞMADA PELTEKLEŞME OLABİLİR

Hastalığın belirtilerini genellikle bir kol veya bacakta ortaya çıkan duyu kaybı, güçsüzlük, çift görme, dengesizlik, konuşmada peltekleşme, nadir olarak idrar kaçırma, sara nöbeti ve Trigeminal Nevralji denilen yüz ağrısı olarak sıralayan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Prof. Dr. Atilla İlhan, şöyle devam ediyor: "Bu şikayetlerin kişide ortaya çıkmasına atak adı veriliyor. Burada en önemli nokta, şikayetlerin 24 saatten daha uzun süre devam ediyor olması. Özellikle yeni MS tanısı alan hastalarda her türlü şikâyet atak zannedildiği için bu kriter büyük önem taşıyor. 15 dakika süren ve geçen, kolda uyuşma gibi şikayetler bir atak olarak sayılmıyor."

NEDENİ BİLİNMİYOR, KESİN TEDAVİSİ YOK

MS hastalığı pek çok çeşitli nedenden etkilenmekle birlikte kesin bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmadığını belirten Prof. Dr. Atilla İlhan, "Hastalığın oluşumunda çevresel faktörler, genetik nedenler, bazı virüsler, hormonlar, bazı toksik maddeler gibi birçok etkenden bahsedilse de bunlar tüm hastalarda görülmüyor" dedi. MS'in henüz kesin tedavisinin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. İlhan, şöyle devam ediyor: "Ancak bu elimiz kolumuz bağlı olduğu anlamına gelmiyor. MS'te tedavi, atak tedavisi ve koruyucu tedavi olarak iki şekilde yapılıyor. Atak tedavisinde yüksek doz kortizon kullanılıyor. Koruyucu tedavide ise iğne şeklinde olan ilaçlar ve son yıllarda çıkan ağızdan alınan ilaçlar yer alıyor. Hastanın durumuna, eşlik eden başka hastalıkların olup olmamasına göre koruyucu ilaç tedavisi de farklılık gösteriyor."

STRES VE DİYETTEN UZAK DURMALI

Prof. Dr. İlhan, MS hastalarının dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle aktarıyor: "MS bağışıklık sistemi hastalığı olduğu için, bu sistemi sıkıntıya düşürecek tüm şeyler MS hastası için sakıncalıdır. Aşırı stres, yorgunluk, ağır diyet, uzun süreli uykusuzluk gibi durumlar atak riskini arttırır. Ayrıca sıcak MS hastalarında ciddi halsizlik yapabildiği için termal hamam, sauna uygun değildir. Ateşli hastalıklar, travmalar, cerrahi müdahalelerde de atak riski artabilir."

Etiketler : bulanık görme göz göz hastalıkları
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