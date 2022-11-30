Bugün burçları neler bekliyor? 30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları

OĞLAK: DAHA DUYGUSAL, FEDAKAR BİR HALE BÜRÜNMESİ MÜMKÜN

YAY: GELİŞEN KARIŞIK OLAYLAR KARŞISINDA SAKİNLİĞİNİ KORUMALI

YENGEÇ: İLİŞKİLERDE SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞI BİR DÖNEM

KOVA: SAĞLIKTAN YANA YÜZÜNÜN GÜLECEĞİ ŞANSLI GÜNLER İÇİNDE

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna geçmesi ile birlikte ruhsal maneviyat duyguları daha ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda ilişkilerde görüş ve düşüncelerimizi ifade etmekte sıkıntıların, sorunların devam ettiğini söylememiz gerekir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna geçmesi ile birlikte sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında daha duygusal ve merhametli davranma isteği ön plana çıkabilir. Ortaklaşa maddi alanda sorunlar devam etmektedir, bu alanda baskı kalmamak için açık ve net olmalıyız.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna geçmesi ile birlikte kariyer hayatında daha duygusal ve merhametli davranma isteği ön plana çıkabilir. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik alanında karşı tarafı baskı altında tutma isteği sonrasında sorunların daha derinleşmesine neden olabilir. Agresif davranışlardan uzak durmalıyız.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle Ay'ın ayın balık burcuna geçmesi ile birlikte dini duyguların ön plana çıktığı bir dönemi anlatabilir. Aynı zamanda iş hayatında, çalışma arkadaşları alanında ilişkilerde sorunlar devam edebilir ayrıca ruhsal sağlık durumuna dikkat edilmelidir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna girmesi ile birlikte ortaklaşa maddi alanda çok değişken durumlar olabilir aynı zamanda duygusal krizlere de dikkat edilmelidir. Aşk hayatı alanında ilişkilerde baskı altında kalma durumu devam ettiğinden dolayı bu alandaki sorunlar yorucu olabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna girmesi ile evlilik, ortaklıklar ve ilişkiler de daha verici ve fedakâr, merhametli davranışlar içinde olabiliriz. Aynı zamanda ev ve aile hayatında olan ilişkilerde düşünce ve fikirlerimizi açıklama noktasında sorunlar ve baskı altında kalma durumları da devam etmektedir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna girmesi ile birlikte çalışma hayatında dalgalı durumlar olabilir. Bu alanda olan ilişkiler de fedakâr ve verici şekilde davranışlar olabilir. Yakın çevre, kardeşler alanında ilişkilerde görüş ve düşünceleri anlatma noktasında baskı altında kalma durumu devam etmektedir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna girmesi ile birlikte aşk hayatında ve çocuklarla olan ilişkiler de, daha duygusal fedakâr ve verici davranışlar içerisinde olabiliriz. Aynı zamanda kendi parasal alanımızda baskı altında kalma durumları devam etmektedir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna girmesi ile birlikte ev ve aile hayatında daha duygusal ve fedakâr, verici davranışlar içeresinde olabiliriz. Aynı zamanda ilişkiler ve evlilik, ortaklıklardan gelen baskılar devam ettiğinden dolayı sakin kalmaya bakmalıyız.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna girmesi ile birlikte yakın çevre, kardeşler alanında daha duygusal, fedakâr ve verici bir davranışlar içinde olabiliriz. Aynı zamanda ruhsal ve içsel anlamda çok baskı altında aldığımızdan dolayı ruhsal sağlık alanında sürekli tetikte olmanın yanında, kaza ve yaralanmalara karşı da dikkatli olmak zorundayız.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle ile Ay'ın balık burcuna girmesi ile birlikte parasal ve maddi açıdan çok dağınık ve dalgalı bir dönem içerisinde olabiliriz. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında görüş ve düşüncelerimizi paylaşma konusunda çok baskı altında olduğumuzdan bu alanda ilişkiler de gerilimler olabilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle Ay'ın balık burcuna girmesi ile birlikte genel anlamda çok dalgalı bir duygusal hayatımız olabilir. Aynı zamanda ev ve aile hayatı alanında düşüncelerimiz ve fikirlerimizi açıklama noktasında baskı altında kalma durumları devam ettiğinden, bu alandaki ilişkiler yorucu olmaya devam edebilir.