Bugün burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2022 Çarşamba günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burçları için özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesiyle birlikte mayıs ayına kadar her konuda şanslı olacakları bir dönem başlamaktadır. Aynı zamanda bugün düşünceler ve fikirlerini açıklama yönünde önemli olduğu bir gün olacaktır.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesiyle birlikte içsel ve ruhsal anlamda iç dünyalarının mayıs ayına kadar zenginleştiği bir dönemi anlatmaktadır. Aynı zamanda bugün ortaklaşa parasal ve maddi konularda olaylar daha net ortaya çıkmaya başlayacaktır.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesi ile birlikte sosyal alanlar ve arkadaşlık, grup çalışmalarında kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ve bu alanda liderlik edebilecekleri bir dönem içeresinde olacaklardır. Aynı zamanda bugün ilişkiler evlilik, ortaklık alanında olaylar kendini göstermeye başlayacaktır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesiyle birlikte kariyer hayatında bir adımı atma, ilerleme mevki elde etme gibi önemli kazanımlar açısından mayıs ayına kadar önem kazanacaktır. Yine bugün çalışma Hayatında daha rutin gerektiren işlerin önem kazandığı bir gün olacaktır.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesiyle birlikte uzak seyahatler, Yabancı ülkeler akademik çalışmalar gibi alanlarda önemli olaylar mayıs ayına kadar destekleyici olacaktır. Ayrıca bugün ayrıca aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkiler daha önemli hale gelebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesiyle birlikte ortaklaşa parasal ve maddi alanda kazanımlar, gelir artışları, miras gibi durumlar mayıs ayına kadar önemli hale gelecektir. Ayrıca kariyer hayatında kendi düşünce ve fikirlerinizi ortaya koymak daha önemli hale gelecektir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesiyle birlikte evlilik, ortaklıklar ve ilişkiler mayıs ayına kadar önemli olaylar beklenebilir. Yeni tanışmalar veya evlilik gibi durumlar hayatınızda değişmesini sağlayabilir. Ayrıca yakın çevre, kardeşler alanında kendi fikirlerinizi ortaya koyma açısından önemli bir gün olabilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesiyle birlikte iş hayatı e çalışma hayatı alanında hareketli bir dönem başlamakla birlikte mayıs ayına kadar iş yükünün arttığı bir dönemi de anlatabilir. Yeni iş imkanları ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bugün parasal ve maddi alanda olaylar önem kazanabilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesi ile birlikte aşk hayatı ve çocuklarla olan durumlar, spekülatif kazançlar, hobi ve keyifler mayıs ayına kadar önem kazanabilir. Aynı zamanda bugün kendinizi daha özgür hissetme ihtiyacı içerisinde de olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesi ile birlikte ev ve aile hayatı, ev alma ve satma durumları ya da yer değiştirme gibi önemli olaylar mayıs ayına kadar öne çıkabilir. Aynı zamanda bugün içsel ve ruhsal açıdan kendinizi kıstırılmış hissedebilirsiniz.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesiyle birlikte yakın çevre kardeşler, kısa yolculuklar, eğitim, seminerler gibi olaylar mayıs ayına kadar öne çıkabilir. Bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında kendinizi mutlu hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle Jüpiter'in Koç burcuna girmesiyle birlikte kendi parasal maddi kaynaklarınız da artışlar ve yeni ek gelir elde etme gibi fırsatlar mayıs ayına kadar artabilir. Aynı zamanda bugün kariyer hayatında kendinizi daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz.