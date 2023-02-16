Bugün burçları neler bekliyor? 16 Şubat 2023 Çarşamba günlük burç yorumları

OĞLAK: ZOR GÜNLER GEÇİRDİĞİMİZ ŞU ZAMANDA BAĞIŞIKLIĞINI DÜŞÜRMEMELİ

ASLAN: SEVDİKLERİNİN MUTLULUĞUNU İÇİN BİRAZ DAHA ÇABA HARCAYABİLİR

YAY: ÜZÜNTÜSÜ OLAN HERKESE YETİŞEMEYECEĞİNİ BİLİP, KENDİNİ HIRPALAMAMALI

KOVA: SAĞLIK AÇISINDAN FAZLASIYLA İYİ BİR DÖNEME GİRİŞ YAPMIŞ BULUNMAKTA

KOÇ BURCU

Koç burcu için özellikle bugün duygularımızı abartılı şekilde kariyer hayatımız da ortaya çıkartabiliriz. Aynı zamanda sosyal alanlarda görev ve sorumluluklar insani amaçlar daha ön planda olacaktır.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için özellikle bugün duygularımızı oldukça abartılı bir şekilde görüşler düşünceler, inançlar, fikirler alanında ortaya çıkartabiliriz. Aynı zamanda kariyer hayatında görev ve sorumluluklar insani amaçlar daha ön planda olacaktır.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle duygularımızı oldukça abartılı bir şekilde ortaya koymak duygusal krizlere neden olabilir. Aynı zamanda uzakta olan insanların sorumluluk ve yükler, insani amaçlar daha ön planda olabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle duygularımızı ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar da oldukça abartılı bir şekilde ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda ortaklaşa parasal ve maddi konularda sorumluluk ve yükler daha zorlayıcı hale gelebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle duygularımızı iş hayatında oldukça abartılı bir şekilde ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında sorumluluk ve yükler daha zorlayıcı hale gelebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle duygularımızı aşk hayatında oldukça abartılı bir şekilde ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda iş hayatında sorumluluk ve yükler daha zorlayıcı hale gelebilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle duygularımızı aile hayatında oldukça abartılı bir şekilde ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda aşk hayatında sorumluluk ve yükler daha zorlayıcı hale gelebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle duygularımızı yakın çevre, kardeşler, akraba alanında oldukça abartılı bir şekilde ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda aile hayatında sorumluluk ve yükler daha zorlayıcı hale gelebilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle duygularımızı maddi konularda oldukça abartılı bir şekilde ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler akraba alanında sorumluluk ve yükler daha zorlayıcı hale gelebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle duygularımızı hayatın genel anlamında abartılı bir şekilde ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda maddi konularda sorumluluk ve yükler daha zorlayıcı hale gelebilir. Zor bir süreçte olduğumuz şu günlerde kendine dikkat etmeli, bağışıklığının düşmemesi için beslenmesine dikkat etmeli.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle duygularımızı ortaya koymakta sıkıntılar içinde olabiliriz. Aynı zamanda hayatın genel anlamında sorumluluk ve yükler daha zorlayıcı hale gelebilir. Şimdi birlik olma zamanı, sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmeye gayret etmeli.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle duygularımızı sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında abartılı bir şekilde ortaya koyabiliriz. Aynı zamanda içsel ve ruhsal açıdan sıkıntılar devam edebilir. Ülkece geçirdiğimiz zor günlerde ailesiyle daha fazla kenetlenmeli.