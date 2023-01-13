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13 Ocak 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 08:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 13 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 13 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle arkadaşlık alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte ilişkiler, evlilik ortaklıklar alanında duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar olabilir. Duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğu yaşatabilir.

BOĞA BURCU

Özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle kariyer hayatında kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte iş hayatında ve gündelik hayatta duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğuna neden olabilir.

İKİZLER BURCU

Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan dolayı uzakta olan insanlar ile kadersel yönden ayrılıklar ile karşılaşabilir. Bununla birlikte aşk hayatında duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğuna neden olabilir.

YENGEÇ BURCU

Özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte aile hayatında duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğuna neden olabilir.

ASLAN BURCU

Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte yakın çevre, kardeşler, akraba alanında duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğuna neden olabilir.

BAŞAK BURCU

Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle iş hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Ve bununla birlikte parasal ve maddi konularda duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar maddi konularda zarara neden olabilir.

TERAZİ BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle aşk hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar söz konusu olabilir. Ayrıca hayatın genel anlamında duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğuna yöneltebilir.

AKREP BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle aile hayatı alanında kadersel yönden ayrılıklar ile birlikte ruhsal ve içsel anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar içsel davranış bozukluğuna neden olabilir.

YAY BURCU

Özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle yakın çevre, kardeşler, akraba alanında kadersel yönden ayrılıklar yaşanabilir. Bununla birlikte sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğuna neden olabilir.

OĞLAK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle parasal ve maddi konularda kadersel yönden yol ayrımları ile birlikte kariyer alanında duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğuna neden olabilir.

KOVA BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle genel anlamda aile hayatından gelen etkiler ile kadersel yönden yol ayrımları yaşanabilir. Bununla birlikte uzakta olan insanlar ile ilişkiler de duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğuna neden olabilir.

BALIK BURCU

Bugün özellikle Venüs'ün Uranüs ve ay düğümleri ile kare açı altında kalmaya devam etmesi ve ayrıca ay ile jüpiter karşıt ve ay ile Merkür karesi etkin olduğundan özellikle yakın çevre kardeşlerden gelen etkiler ile elde olmayan konulardan kadersel yönden yol ayrımları yaşanabilir. Bununla birlikte ortaklaşa parasal ve maddi konularda duygusal anlamda oldukça abartılı davranışlar ve duygular ile mantık arasında kalma gibi durumlar davranış bozukluğuna neden olabilir.

Etiketler : Bugün burçları neler bekliyor? 13 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları
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