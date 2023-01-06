Bugün burçları neler bekliyor? 06 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle kariyer hayatından gelen maddi destekler önemli olacaktır. Dolunay fazına gittiğimiz bugünde aile hayatında gerginlikler başlayabilir. Sosyal alanlarda güzel etkiler de devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle görüş ve düşünceler açısından oldukça orijinal fikirler açısından olumlu bir gündesiniz. Aynı zamanda dolunay fazına gittiğimiz bugün de yakın çevre, kardeşler, akraba alanında gerginlikler ortaya çıkmaya başlayabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle ortaklaşa parasal ve maddi konularda beklenmeyen ani güzel gelişmeler olabilir. Ancak dolunay fazına gittiğimiz bugünde kendi parasal konularınız da gerginlikler ortaya çıkabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle arkadaşlık ve sosyal alanlardan gelen destekleyici ani olaylar ilişkiler de sürprizli olayları anlatabilir. Ancak dolunay fazına gittiğimiz bugün de ilişkiler, evlilik ortaklıklar alanında gergin bir dönemi anlatabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle gündelik hayat ve iş hayatı alanında ani beklenmedik, güzel sürprizli olaylar yaşanabilir. Ancak dolunay fazına gittiğimiz den dolayı da özellikle içsel ve ruhsal anlamda dalgalı gün olabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle aşk hayatında beklenmedik ani sürprizli bir gün olabilir. Aynı zamanda dolunay fazına gittiğimizden dolayı da sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal açıdan çalkantılı bir gün olabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle ev ve aile hayatında ani sürprizli bir gün olabilir. Ancak dolunay fazına gittiğimiz den dolayı da kariyer hayatında çalkantılı bir gün beklenebilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle yakın çevre Kardeşler alanında ilişkilerde ani beklenmedik sürprizli bir gün olabilir. Ancak dolunay fazına gittiğimiz den dolayı da görüş, düşünceler ve inançlar konusunda çalkantılı bir gün içerisinde olabilirsiniz.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle kendi parasal ve maddi olaylarda ani beklenmedik sürprizli olaylar olabilir. Ancak dolunay fazına gittiğimiz den dolayı da ortaklaşa parasal ve maddi konularda dalgalı bir gün beklenebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle hayatın gelen anlamında ani sürprizli beklenmedik bir gün olabilir. Ancak da dolunay fazına gittiğimiz den dolayı da ilişkiler, evlilik ortaklık alanında dalgalı bir gün beklenebilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal manevi alanda kendinizi aydınlanmış hissedebilirsiniz. Ancak dolunay fazına gittiğimizden dolayı da gündelik hayat ve iş hayatında dalgalı bir gün beklenebilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında ani beklenmedik sürprizli olaylar yaşanabilir. Ancak dolunay fazına doğru gittiğimiz den dolayı da aşk hayatı ve çocuklar ile olan ilişkiler de dalgalı bir gün beklenebilir.