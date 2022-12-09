Bu yıl ilk kez menenjit vakaları göründü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Şefi Prof. Dr. Şirin Güven, bu yıl hiç alışılmamış etkenlerle menenjit vakaları görmeye başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Güven, çocukluk çağı aşılamalarının, pandemi döneminde başlayan aşı kararsızlığı veya aşı karşıtlığından etkilendiğini belirterek, "Ne yazık ki şu anda aşıyla önlenebilir Hib menenjiti veya 'streptococcus pneumonia' menenjitlerini de görmeye başladık" dedi.

