BU VİRÜSÜN TEDAVİSİ 2 YIL

Rahim ağzı enfeksiyonlarında sıklıkla karşılaşılabilen HPV virüsü cinsel yolla bulaşmasının yanı sıra el teması veya ıslak yüzeylere temas ile de bulaşabiliyor. Jinekoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Eralp Başer, "Human papillomavirus (HPV) enfeksiyonu ne kadar uzun süre rahim ağzında kalıcı olursa, kanser öncüsü lezyon oluşması riski o kadar artmaktadır" dedi. Başer, "bu virüs ile karşılaşan kişilerin önemli bir kısmı, kısa sürede bu virüsü hücresel bağışıklık sistemleri sayesinde vücuttan atmaktadırlar. Bu süre genellikle en fazla 2 yıl civarıdır. Eğer HPV virüsü 2 yıldan daha uzun süre kalıcı oluyorsa, rahim ağzında kanser öncüsü durum geliştirme riski de bu süreyle doğru orantılı olarak artabilir" diye konuştu.

