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18 Haziran 2023 Pazar 07:14:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 07:14:00

Bu semptomlar varsa çileğe alerjiniz olabilir

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Aldemir, yaygın olarak görülen besin alerjilerinden birinin de çilek alerjisi olduğunu belirtti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, yaygın olarak görülen besin alerjilerinden birinin de çilek alerjisi olduğunu, antioksidan ve C vitamini açısından oldukça zengin olan çileğin, alerjiye yatkın ve hassas bünyelerde çeşitli reaksiyonlara neden olabildiğini söyledi. Aldemir, çilek alerjisi olan kişilerin gösterdiği belirtiler şu şekilde sıraladı: "Derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, gözlerde kaşınma ve yanma hissi, gözlerde sulanma, genizde kaşıntı ve ağrı hissi, ağızda ve dudaklarda kaşıntı ve karıncalanma hissi, derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal, mukozada tahriş ve burun akıntısı, öksürme ve hapşırma, karında şişkinlik ve gaz, mide bulantısı, ve şiddetli karın ağrısı çileğe alerjisi olanlarda görülen semptomlardır. Fakat bazı kişilerde ve durumlarda çok daha ciddi reaksiyonlar gelişebilir."

Etiketler : besin alerji çilek
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