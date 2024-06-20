VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kiraz sapı gibi olmanız imkansız değil! Yağ yakan o çay...
Bu meyveleri eksik etmeyin
Karıncalara çözüm bulundu! 1 damlası yetiyor
Yapımı kolay, lezzeti olay... Beyti kebabı tarifi
Tatilin sanalı olur mu?
Dinlenmeden yola çıkmayın!
20 Haziran 2024 Perşembe 12:06:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 12:06:00

Bu meyveleri eksik etmeyin

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Bazı meyveler vardır ki yerini doldurmak da pek mümkün olmuyor. Doğanın bize sunduğu meyveler ilaç gibi. Elma da bunlardan biri. Hem sağlığımızın hem de dolabımızın baş tacı olan bu meyveleri alışkanlık haline getirdiyseniz kendinizi şanslı hissedin. İşte meyvelerin yıldız geçidi...

Meyveler, doğanın bize sunduğu en lezzetli ve sağlıklı yiyeceklerden biridir. Çünkü her gün 1 elma yemek hem güzelliğin hem de sağlığın kapısını aralamak gibi... İşte ilaç gibi meyvenin diğer faydaları...

Elma: Günlük Sağlık Dostu

Elma, lif ve C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi düzenler ve kalp sağlığını destekler. Her gün bir elma yemek, sağlığınıza büyük katkı sağlar. Elmayı dilimleyerek yoğurtla veya salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.

Muz: Enerji Kaynağı

Muz, potasyum ve B6 vitamini bakımından zengindir. Kas fonksiyonlarını destekler, enerji verir ve kan basıncını düzenler. Sporcular için ideal bir atıştırmalık olan muzu, smoothielerinizde veya yulaf ezmenize ekleyerek tüketebilirsiniz.

Çilek: Antioksidan Deposu

Çilek, antioksidanlar ve C vitamini açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını korur ve kanser riskini azaltır. Çilekleri taze olarak tüketebilir veya yoğurt, salata ve tatlılarınıza ekleyebilirsiniz.

Portakal: C Vitamini Bombası

Portakal, yüksek C vitamini içeriği ile bilinir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını korur ve kolajen üretimini artırır. Portakalı taze sıkılmış meyve suyu olarak içebilir veya dilimleyerek salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Kivi: Vitamin ve Mineral Zengini

Kivi, C vitamini, K vitamini ve potasyum açısından zengin bir meyvedir. Sindirimi destekler, bağışıklığı güçlendirir ve kan pıhtılaşmasını düzenler. Kiviyi taze olarak tüketebilir veya smoothielerinizde kullanabilirsiniz.

Üzüm: Kalp Dostu

Üzüm, antioksidanlar ve K vitamini bakımından zengindir. Kalp sağlığını destekler, kan basıncını düzenler ve iltihapla savaşır. Üzümü taze olarak tüketebilir veya salatalarınıza ve tatlılarınıza ekleyebilirsiniz.

Avokado: Sağlıklı Yağ Kaynağı

Avokado, sağlıklı yağlar, lif ve E vitamini açısından zengindir. Kalp sağlığını korur, cilt sağlığını destekler ve tokluk hissi sağlar. Avokadoyu salatalarınıza, smoothielerinize veya ekmek üstü tariflerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.

Nar: Antioksidan ve Vitamin Zengini

Nar, güçlü antioksidanlar, C vitamini ve lif içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını korur ve kanser riskini azaltır. Nar tanelerini salatalarınıza, yoğurdunuza veya tatlılarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.

Etiketler : elma kivi muz çilek meyve
Çanta hırsızlarına şifreli önlem

Çanta hırsızlarına şifreli önlem
"Babalık var olma sebebim"

"Babalık var olma sebebim"
Kural bozdu

Kural bozdu
Turneye çıktı

Turneye çıktı
Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş

Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş
Göcük altından şarkıcılığa

Göcük altından şarkıcılığa
Viyana'da sanatsal tatil

Viyana'da sanatsal tatil
Sultan'dan annelik itirafı

Sultan'dan annelik itirafı
Performans gecesi

Performans gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX