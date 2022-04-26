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26 Nisan 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 07:30:00

Bu kanser aşı ile önlenebiliyor

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Rahim ağzı kanserinin, önlenebilir hastalıklar arasında yer aldığını belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Oğuz, "Her 10 kadından 8'i hayatının bir döneminde HPV virüsü ile karşılaşma riski taşıyor.

Rahim ağzı kanserinin, önlenebilir hastalıklar arasında yer aldığını belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Oğuz, "Her 10 kadından 8'i hayatının bir döneminde HPV virüsü ile karşılaşma riski taşıyor. HPV virüsü, rahim ağzı kanserine neden oluyor. HPV aşısı ile, rahim ağzı kanserinden korunabilirsiniz" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Serdar Oğuz, aşı ile önlenebilen HPV virüsünün başlıca rahim ağzı kanserlerine ve genital siğillere sebep olduğunu belirtti. Enfeksiyonun, kimi vakalarda hiçbir belirti vermediğini söyleyen Oğuz, "En sık görülen belirti virüs bulaştıktan sonra ortaya çıkan siğillerdir. Genital siğiller toplu iğne başı büyüklüğünde ciltten kabarık pürtüklü yapılardır. Siğiller tek veya grup halinde ciltten yüksek veya yassı olabilirler. Bir araya gelip karnabahar görüntüsü oluşturabilirler. Başlangıçta deri renginde veya kahverengi kabartılar şeklinde olabilir" dedi.

Etiketler : Bu kanser aşı ile önlenebiliyor Rahim ağzı kanseri Prof. Dr. Serdar Oğuz
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