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26 Şubat 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 09:30:00

Bu hastalığı bel fıtığı ile karıştırmayın

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Kişinin yaş almasıyla birlikte omur kanalının etrafındaki bağ dokuların kanalı sıkıştırması ve sinirlere baskı yapması nedeniyle, kişinin bel altından gerçekleştirdiği tüm hayati fonksiyonlarını yaparken ağrı duymasına neden olan Lomber dar kanal hastalığı, sıklıkla bel fıtığı ile karıştırılıyor.

Kişinin yaş almasıyla birlikte omur kanalının etrafındaki bağ dokuların kanalı sıkıştırması ve sinirlere baskı yapması nedeniyle, kişinin bel altından gerçekleştirdiği tüm hayati fonksiyonlarını yaparken ağrı duymasına neden olan Lomber dar kanal hastalığı, sıklıkla bel fıtığı ile karıştırılıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, hastalığın ilk evresinde ilaç ve fiziksel tedavi uygulandığını, ileri seviyedeyse vida ve platinle omurganın sabitleştirildiğini belirterek, "Son zamanlarda kullanılan yöntem ise minimal invazivle gerçekleştirilen omurga kanalındaki darlıkları gideren, güvenilir ve hastanın 2-3 gün içerisinde normal yaşamına dönmesini sağlayan yöntemdir" dedi.

Etiketler : fıtık bel fıtığı lomber dar kanal
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